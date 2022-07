Enefit Power sai loa Narvas põlevkiviõliga kütmiseks

Eesti Energia kommunikatsioonijuht Kristina Kostina ütles ERR-ile, et juba reedel on plaanis alustada põlevkiviõli peal Narva Soojusvõrgule sooja vee tootmist.

"Kuna praegu on käimas Narva linnas sooja vee osas hooldustööd, mis lõpevad täna, siis juba täna saame kasutada põlevkiviõli selleks, et narvakad saaks sooja vett," rääkis Kostina.

"See on ka hinna küsimus, põlevkiviõli on odavam kui maagaas. Ja see annab kindlustunnet kõikide narvakate jaoks, et sooja veeta nad ei jää," lisas Kostina.

Kindlustunnet annab põlevkiviõli kütteks kasutamine Kostina ka lähenevad kütteperioodi silmas pidades. "Teatavasti Narva linnas on juba praegu hädaolukord välja kuulutatud, aga õnneks see luba on nüüd laekunud," lausus Kostina.

Enefit Poweri juht Andres Vainola ütles teisipäeval ERR-ile, et Enefit Power oleks valmis ametliku otsuse järel minema Narva kaugküttes maagaasilt põlevkiviõlile üle mõne tunni jooksul. See teeks tarbijatele toasooja ka üle kahe korra odavamaks.

Narva linna soojaga varustav Balti elektrijaama 11. plokis alustati 16. juulil remondiga, mistõttu on Narva tarbijad nädala ilma sooja veeta. Kütte taaskäivitamisel oleks ettevõte aga kohe valmis alustama linna kütmist põlevkiviõliga.