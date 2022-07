Eesti Energia on kaevandamismahtude suurendamiseks palganud üle 300 inimese

Põlevkivinõudluse suurenemise tõttu on Eesti Energia Ida-Virumaal tööle võtnud üle 300 inimese, et kaevandamismahte suurendada.

Põlevkivi nõudluse kasvu taga on vanade elektritootmisplokkide taas tööle panemine eelmise aasta novembris ja ettevõte ei näe, et neid võiks lähiajal välja lülitada.

Lisaks juba palgatud inimestele on energiafirma muutnud tähtajatuks ka need lepingud, mis muidu kehtiks selle aasta lõpuni, ja otsib ka inimesi juurde sõltuvalt sellest, kuidas õnnestub juurde saada kaevetehnikat.

"Täna oleme võtnud tööle 300 inimest. Oleme esmase vajaduse ära katnud ja me täna otsime veel 100+ inimest tööle, et saada startida juba täiendavate töötajate arvuga septembri algusest," ütles Enefit Poweri juht Andres Vainola.

"Aga sealt vaatame edasi, kui kiiresti meil on võimalik saada endale lisakaevetehnikat. Eelkõige selle järgi, millised on tarneajad neile masinatele-seadmetele, mille tänased tarneajad eelduslikult on 1,5 kuni kaks aastat. Vastavalt tehnikale me samm-sammult otsime inimesi juurde," lisas ta.