Õpetajate nappus kummitab koole ka uue kooliaasta eel

Koolijuhtide ühenduse tegevsekretär Martin Kaasik ütles, et õpetajaid otsivate koolide arv on suurenenud.

"Üks põhjus on see, et õpetajad lähevad sinna, kus on suurem palk. Teine aga see, et õpetajaid jääb üldse vähemaks. Praegu opereeritakse sellega, et kasvanud on tudengite arv, kes on läbinud õpetajaõppe, aga nad ei lähe õpetajaks edasi tööle."

Kaasiku sõnul on õpetajad hakanud töölt lahkuma uutel põhjustel.

"Sellel aastal on tekkinud uued tendentsid - õpetajad lihtsalt ütlevad ameti üles. Õpetajad väsisid kevadeks - kogu see internetiõpe oli ühest küljest tundmatu, ei teatud, mis olukord ees ootab. Siis olidki õpetajad rohkem väsinud ja see tekitas äraminekumõtted," tõdes Kaasik.

Lahendusena vaatavad koolijuhid riigi poole. "Ainus võimalus on õpetajate palka tõsta. Kuni see palk ei ole konkurentsivõimeline, õpetajate puudus aina süveneb," sõnas Kaasik.

Haridus- ja teadusministeeriumi üldharidus- ja noortepoliitika asekantsler Liina Põld ütles, et koolitöötajate juurde saamise lahendus tuleb leida koostöös kooli pidajaga.

"Kindlasti on see probleem. Õpetajate leidmine on keeruline, aga kohapeal otsustajad peavad leidma need lahendused - näiteks võtta ajutiselt tähtajalise lepinguga või mis see motivatsioonipakett kellelgi on. Mis meie ministeeriumi tasandil teeme - ühelt poolt pingutusruum ja teiselt poolt rahastused, mis puudutavad täiendavate õppekohtade loomist, [ülikoolide] rahastuse loomist. Kohapealne mure on aga vaja lahendada kooli pidajaga." lisas Põld.

Õpetajaks õppivad tudengid tulevad appi

Saue gümnaasiumi õppejuht Karmi Rumm ütles, et nemad pikendasid õpetajate otsimise kandidatuuri, praegu otsivad nad väikeklassiõpetajat. Selgust ametikoha osas ei saa nad enne augusti keskpaika.

"Väikeklassidega on raskem, kui tõesti ei leia, siis vaatame, kas avame klasse. Tegelikult on see kooli jaoks raske. Laste nimel tuleb midagi teha. Loodame, et saame, kui ei, siis augusti teises pooles mõtleme edasi," rääkis Rumm.

Saue gümnaasiumisse tulevad sügisel tööle ka õpetajaks õppivad tudengid.

"Neil pole veel magistrikraadi, nad on üliõpilased ja õppima minemas. Neil on bakalaureusekraad ja see ka meile sobib. Siis teeme nendega üheaastase lepingu. Aga iga õpetaja on koolis kuldaväärt. Kui mõni õpetaja peaks ära minema, kui keegi neist lahkuks, siis oleks see koolile suur kaotus, kõikidele koolidele," rääkis Rumm.

Ühe kooli tundi liidetakse videoga teise kooli lapsed

Võsu kooli direktor Aet Kruusimäe sõnul on neil koolis vedanud, sest avaldusi vabadele õpetajakohtadele laekus piisavalt.

"Kuulutust üles pannes oli hirm, et kas saame sügiseks kõik kohad täidetud. Minulegi ootamatult laekus avaldusi piisavalt ning oli ka valikuvõimalust. Enamus õpetajad on [meil] sõitjad ning kasvavate kütusehindade juures mõtlevad inimesed oma võimalused läbi. Sellegipoolest saime viie õpetaja ametikohad täidetud."

Kruusimäe ütles, et nad ei otsi õpetajaid ainult kuulutustega.

"Osa õpetajaid oleme saanud endale kandideerima tutvuste kaudu, eks püüame ka nüüd jälle niiviisi kedagi leida. Kindlasti ei teki olukorda, kus õpilased istuvad klassis ja õpetajat tundi saata ei ole. Alati on mingi lahendus."

Kruusimägi ei välista ka mitme kooli vahelise videotunni võimalust, mida on arutatud valla teise kooli juhiga.

"Tean, et ka tema on õpetajate otsingul. Oleme arutanud ka võimalust, et vajadusel saab ühes koolis olemasoleva õpetaja tundi liita video vahendusel ka teise kooli vastava klassi. Kindlasti ei ole see sama, mis oma õpetaja klassiruumis, kuid annab aega endale õpetaja leidmiseks," ütles Kruusimägi.