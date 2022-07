Sõja 150. päev: Vene väed ründasid Odessa sadamat rakettidega

Oluline 23. juulil kell 22.42:

- Ukraina julgeolekuametnikku kahtlustatakse riigireetmises;

- Türgi kaitseminister: venelaste sõnul polnud neil rünnakuga Odessa sadamale mingit pistmist;

- Ukraina teatas Hersoni lähedal tähtsa silla ründamisest;

- Haidai: Ukraina relvaõud hävitasid Lõssõtsanskis 50 vene sõjaväelast;

- Ukraina relvajõudude teatel ründasid Vene väed Odessa sadamat rakettidega;

- Vene väed ründasid Mõkolajivi rakettidega;

- Kirohovradi oblastis tabasid 13 Vene raketti sõjaväelennuvälja ja raudteetaristut;

- Ukraina relvajõudude hinnangul on 24. veebruarist alates hukkunud sõjas ligi 40 000 Vene sõjaväelast;

- Briti luure teatel jätkavad Ukraina väed Hersoni oblastis pealetungi Vene vägede vastu ning seal on viimase kahe ööpäeva jooksul toimunud ägedad lahingud;

- Ukraina luurejuht peab võimalikult Venemaa rünnakut Odessa vastu;

- Vene väed jätkavad kümnete asulate pommitamist;

- sõjauuringute instituudi teatel teevad Vene väed väiksemaid maapealseid rünnakuid küladele rindejoonel;

- USA kaalub Ukrainale hävituslennukite andmist;

- teraviljaekspordi leppe allkirjastanud Ukraina ministri sõnul oli kokkulepe võimalik üksnes Ukraina edusammudele sõjas.

Ukraina julgeolekuametnikku kahtlustatakse riigireetmises

Ukraina julgeolekunõukogu endist asejuhti kahtlustatakse riigireetmises, vahendab Kyiv Independent.

Ukraina riikliku uurimisbüroo laupäeval avaldatud raporti kohaselt kahtlustatakse Volodõmõr Sivkovõtši koostöös Venemaa luureteenistustega ja Ukrainas Venemaa heaks luuranud agentide võrgustiku juhtimises.

Väljaande andmetel pidas riiklik uurimisbüroo kinni ka Ukraina Krimmi julgeolekuteenistuse endise asejuhi Oleh Kulinitši, kuna ta kuulus väidetavalt samasse spioonide võrgustikku.

Ukraina teatas Hersoni lähedal tähtsa silla ründamisest

Hersoni piirkonna kuberneri nõunik Serhi Hlan ütles, et Ukraina relvajõud ründasid Hersoni lähedal, Inguletsi jõel asuvat Vene sõjaväe poolt olulise varustusteena kasutatavat Dariivski silda, vahendas The Guardian.

"Iga sild on logistika jaoks nõrk koht ja meie relvajõud hävitavad oskuslikult vaenlase süsteemi. See ei ole veel Hersoni vabastamine, vaid tõsine ettevalmistav samm selles suunas," kirjutas ametnik Serhi Hlan Facebookis.

Venemaa piirkondliku võimu asejuht ütles, et silda tabas seitse lääne tarnitud HIMARS raketti, kuid sild töötab endiselt, teatas Venemaa uudisteagentuur TASS.

Haidai: Ukraina relvaõud hävitasid Lõssõtsanskis 50 vene sõjaväelast

Luhanski oblasti Serhi Haidai teatas, et Ukraina relvajõud hävitasid Lõssõtsanski linnas koosolekut pidanud 50 Vene sõjaväelast.

Haidai sõnul oli tegemist teise armeekorpuse kuuenda polgu sõjaväelastega, kes kogunesid kohalikus kohtumajas.

Vene väed ründasid rakettidega Odessa sadamat

Ukraina armee teatel tabasid Vene raketid laupäeval Odessa sadama taristut. Alles reedel allkirjastasid Ukraina ja Venemaa esindajad Türgi ja ÜRO-ga leppe Ukraina Musta mere sadamate avamiseks, et sealtkaudu teravilja eksportida.

"Vaenlane ründas Odessa merekaubandussadamat Kalibr tiibrakettidega. Õhukaitsejõud tulistasid kaks raketti alla, kaks tabasid sadama taristut," kirjutas Ukraina relvajõudude lõuna operatiivjuhatus sotsiaalmeedias.

Odessa parlamendisaadik Oleksi Hontšarenko kirjutas sotsiaalmeedias, et Odessas kõlas kuus plahvatust ning sadamas puhkes rünnaku järel tulekahju.

"Need kaabakad allkirjastavad ühe käega lepinguid ja juhivad rakette teise käega. Seega meil on vaja lennukeid ja me peame kogu Vene Föderatsiooni Musta mere laevastiku põhja laskma. See oleks viljaekspordiks kõige parem lahendus," lisas ta.

Ukraina välisministeerium kutsus ÜRO-d ja Türgit üles tagama, et Venemaa täidaks viljaekspordi lepinguga võetud kohustusi.

Türgi kaitseminister: venelaste sõnul polnud neil rünnakuga mingit pistmist

Türgi kaitseminister Hulusi Akar ütles, et Venemaa esindajad ütlesid talle, et Venemaal polnud raketirünnakuga Odessa sadamale mingit pistmist.

"Tõsiasi, et selline asi juhtus vahetult pärast reedel viljasaadetiste osas sõlmitud kokkulepet, tegi meid väga murelikuks," ütles Akar.

Akar teatas, et Türgi kaitseministeerium vestles ka Ukraina kaitseministri Oleksii Reznikovi ja taristuministri Oleksandr Kubrakoviga, kes Ukraina teraviljalepingule alla kirjutas.

"Saime vajaliku info. Seal toimus raketirünnak. Nad väitsid, et üks rakettidest tabas ühte seal asuvat silohoidlat ja teine langes silohoidla lähedusse," ütles Akar.

Ta märkis, et sealne tegevus saab siiski jätkuda.

Mõkolajivis kõlasid laupäeva varahommikul võimsad plahvatused

Mõkolajivi linnapea teatel kõlasid laupäeva varahommikul linnas võimsad plahvatused.

Kuberner Vitali Kim ütles, et Vene väed ründasid kella 4.20 ajal linna pikamaaraketisüsteemidega S-300. Tema sõnul puhkes rünnaku tagajärjel ühes laohoones tulekahju.

Õhusireenid kõlasid laupäeval pea igas Ukraina oblastis, välja arvatud Hersonis ja Krimmis.

Harkivi linnapea Ihor Terehhov ütles, et kella seitsme ajal pommitasid Vene väed linnas elumaja ja ülikooli. Vigastada sai vähemalt üks inimene.

Kuberner: Ukraina keskosa tabas 13 Vene raketti

Laupäeval tabasid 13 Vene raketti Kirohovradi oblastis sõjaväelennuvälja ja raudteetaristut, ütles kohalik kuberner Andri Raikovõtš.

Tema sõnul sai rünnakus surma kaks elektrijaama turvameest ja üks Ukraina sõjaväelane. Üheksa sõjaväelast sai vigastada.

Kuberner kirjutas sotsiaalmeedias, et päästemeeskonnad tegutsevad rünnakupaikades. Ta lisas, et oblasti pealinnas

Zalissja külas sõjas purunenud majade parandamine. Autor/allikas: SCANPIX/AFP PHOTO/Sergei Chuzavkov

Kropõvnõtskõis jäi rünnaku tagajärjel üks väike linnaosa elektrita.

Briti luure: Hersoni oblastis jätkuvad ägedad lahingud

Suurbritannia sõjaväeluure teatel jätkavad Ukraina relvajõud Hersoni oblastis pealetungi Vene vägede vastu ning viimase 48 tunni jooksul on seal toimunud ägedad lahingud.

Briti luure hinnangul üritab Venemaa tõenäoliselt aeglustada Ukraina rünnakut, kasutades suurtükituld Inguletsi jõe ääres.

Brittide hinnangul on Vene vägede varustusliinid Dniprost lääne pool üha enam ohus.

Ukraina luurejuhi sõnul on Vene vägede rünnak Odessa vastu tõenäoline

Ukraina kaitseministeeriumi luure peadirektoraadi juhi Kõrõlo Budanovi sõnul tõenäoline, et Vene väed püüavad Odessat rünnata.

"Neil on sellised plaanid. Meil on ka teatud plaanid. Eks aeg näitab, mis saab. Nagu ma ütlesin varem ja kordan seda ka nüüd - me lahendame kõik oma probleemid eranditult sõjaväega. See tähendab, et jõuga," rääkis Budanov.

Ta lisas, et Ukraina kavatseb taastada kontrolli kogu oma riigi territooriumi üle.

"Mitte midagi muud ei tule. Vene Föderatsioon püüab oma tegusid ellu viia, kuna nad on agressorriik, okupeeriv riik. See on nende jaoks loomulik. Kuid see ei õnnestu," ütles ta.

Budanov lisas, et Venemaa püüab jätkuvalt saavutada sõja peamist eesmärki ehk hävitada Ukraina riiklus.

ISW: Vene väed jätkavad rünnakuid rindeküladele

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi ISW teatel jätkavad Vene väed väiksemaid maapealseid rünnakuid küladele rindejoonel.

Reedel tegid Vene väed rünnakuid Siverskist idas, Harkivist põhja pool, Bahmuti ümbruses ja Hersoni - Mõkolajivi oblasti piiril.

ISW teatel püüdsid Vene väed läheneda Donetski linna loodeosale, kuid ebaõnnestusid.

Ukraina väed pidasid Harkivi linnast põhja pool piiratud positsioonilahinguid.

Donetski nn rahvavabariigi juht Denõs Pušilin allkirjastas Harkivi oblasti okupatsioonijuhiga koostööleppe, mis ISW hinnangul viitab sellele, et Kreml kavatseb integreerida Harkivi oblasti Vene Föderatsiooniga.

Vene väed jätkavad kümnete asulate pommitamist

Ukraina relvajõudude teatel jätkasid Vene väed reede jooksul üle riigi kümnete asulate pommitamist.

Vene väed ründasid suurtükkidega Tšernihivi ja Sumõ oblastit, samuti paljusid asulaid Harkivi oblastis. Slovjanski suunal pommitasid Vene väed 18 asula ümbrust. Ka Kramatorski suunal kasutasid venelased suurtükke.

Avdijivka ja Zaporižžja suundades pole olulisi muudatusi toimunud.

Ukraina peastaap lisas, et Mustal merel hoiab Venemaa valmisolekus kaht täppisrelvade alust vähemalt 16 Kalibr tüüpi tiibraketiga.

"Oht raketirünnakuteks sõjaväe- ja kriitilisele taristule Ukraina territooriumil püsib," lisas peastaap.

Valge Maja: USA kaalub Ukrainale hävituslennukite andmist

USA kaitseministeerium kaalub, kas saab saata tulevikus Ukrainale hävituslennukeid, ütles Valge Maja pressiesindaja John Kirby.

Ta lisas siiski, et kuigi Joe Bideni administratsioon teeb eeluuringuid hävituslennukite võimaliku tarnimise kohta, ei ole see samm, mida astutakse lähiajal.

Ukraina minister: tänu sõjalistele edusammudele oli teraviljalepe võimalik

Ukraina taristuminister Oleksandr Kubrakov ütles, et teravilja ekspordi leppe sõlmimine oli võimalik üksnes tänu Ukraina sõjalistele edusammudele.

Minister ütles, et tähtis hetk oli Ukraina mitme Musta mere sadama lähistel asuva Maosaare tagasi võtmine.

Kubrakovi hinnangul ei ole ohtu, et Vene laevad jõuaksid leppes kokkulepitud roheliste koridoride kaudu Ukraina sadamatesse, sest sellisel juhul tulistaksid Ukraina väed neid rakettidega.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas laupäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates 24. veebruarist:

- elavjõud umbes 39 240 (võrreldes eelmise päevaga + 240);

- tankid 1708 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 3929 (+9);

- lennukid 221 (+0);

- kopterid 188 (+0);

- suurtükisüsteemid 864 (+1);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 253 (+2)

- õhutõrjesüsteemid 113 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 714 (+1);

- tiibraketid 167 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 2820 (+17);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 72 (+0).

Ukraina relvajõudude teatel kannatasid Vene väed viimasel ööpäeval enim kaotusi Kramatorski, Krõvõi Rihi ja Bahmuti piirkonnas.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.