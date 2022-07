Sõja 151. päev: Ukraina jõud liiguvad okupeeritud Hersoni oblastisse

Oluline 24. juulil kell 22.57:

- Ukrainas hukkus Kanada kodanik;

- Ukraina plaanib Hersoni septembriks tagasi võtta;

- Sadamate avamisel võiks Ukraina eksportida üheksa kuuga 60 miljonit tonni teravilja;

- Vene väed hävitasid Donetski oblastis kaks koolimaja, laupäeval hukkus rünnakuis kaks tsiviilelanikku;

- Venemaa väitel tabasid Vene täppisraketid laupäeval Odessa sadamas Ukraina sõjaväealust ja laevatõrjerakettide hoiustamise ladu;

- Briti luure: Hersoni ja Zaporižžja oblasti vallutamine oli algusest peale Venemaa invasiooni eesmärk;

- Ukraina relvajõud: ööpäevaga sai surma 280 Vene sõjaväelast, hävitatud on 14 Vene vägede tanki ja 13 jalaväe lahingumasinat;

- Ukraina presidendi sõnul liiguvad riigi relvajõud järk-järgult invasiooni alguses okupeeritud Hersoni oblastisse;

- Vene väed on hävitanud 127 haiglat;

- Mõkolajivis kõlasid taas plahvatused;

- Vene väed püüavad luua soodsaid tingimusi pealetungi jätkamiseks Bahmutile;

- Ukraina president nimetas Odessa sadama ründamist rakettidega barbaarsuseks;

- Donbassis sai hiljuti kaks ameeriklast surma.

Steinmeier: Putin peab sõda Euroopa ühtsuse vastu

Saksamaa president Frank-Walter Steinmeier ütles pühapäeval, et sõda, mida Venemaa president Vladimir Putin peab Ukraina vastu, on ka "sõda Euroopa ühtsuse vastu".

"Me ei tohi lasta end lahutada, me ei tohi lasta hävitada suurt tööd, mida oleme teinud ühendatud Euroopa nimel," ütles ta pühapäeval peetud kõnes.

Steimeier sõnas, et sõda ei ole vaid Ukraina territoorimi üle, vaid ka väärtuste üle. Nende väärtuste kaitsmiseks peab olema valmis leppima ka kehvemate tingimustega, ütles Steimeier, kuid ei täpsustanud, mida selle all mõtleb.

"Kas me oleme selleks valmis? Me kõik vaatame tõtt selle küsimusega, nii täna kui ka tulevatel päevadel, nädalatel ja kuudel," ütles ta.

"Venemaa ei sea kahtluse alla vaid piire, ta ei okupeeri vaid iseseisva ja suveräänse naaberriigi territooriumi, vaid seab küsimuse alla Ukraina omariikluse," ütles ta.

Ukraina lasi alla veel ühe Vene lennuki

Ukraina teatas pühapäeval, et lasi alla Vene vägede lennuki Su-25.

Ukrainas hukkus Kanada kodanik

Kanada teatas pühapäeval, et hiljuti hukkus Ukrainas Kanada kodanik.

Meedia teatel võis hukkunud Kanada kodanik surra koos Donbassis hukkunud kahe USA kodanikuga.

"Konsulaarametnikud on kontaktis hukkunu perekonnaga ja pakuvad neile abi," ütles Kanada välisministeeriumi kõneisik pühapäeval, andes mõista, et privaatsuse tõttu ei jagata hukkunu kohta rohkem detaile.

USA kinnitas laupäeval kahe USA kodaniku hukkumise.

Ukraina plaanib Hersoni septembriks tagasi võtta

Hersoni oblasti kuberneri nõunik Serhi Khlani sõnul võiks Ukraina võtta Hersoni tagasi septembriks. "Me saame öelda, et Hersoni oblast vabastatakse kindlasti septembriks ja okupantide plaanid kukuvad läbi," ütles ta intervjuus Ukraina televisioonile.

Vene väed okupeerisid Hersoni oblasti sissetungi alguses ja piirkond mängib olulist rolli Ukraina põllumajanduses. Ukraina väed on viimastel nädalatel teinud piirkonnas edusamme.

"Me näeme, et meie relvajõud liiguvad edasi. Me saame öelda, et läheme kaitselt üle vasturünnakutele," ütles Khlan.

Hersoni linna võtsid Vene väed üle 3. märtsil, linn oli üks esimesi suurlinnu, mis sissetungis Vene vägede kätte langes.

Sadamate avamisel võiks Ukraina eksportida üheksa kuuga 60 miljonit tonni teravilja

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski majandusnõunik Oleh Ustenko sõnul võiks Ukraina ilma sadamablokaadideta eksportida kaheksa-üheksa kuuga 60 miljonit tonni teravilja. Praeguste piiratud ekspordimahtude juures kuluks selleks aga ligi kaks aastat.

Ustenko sõnul näitas Venemaa rünnak Odessa sadamale, et eksport ei saa lihtne olema.

Ukraina võiks teenida varutud 20 miljoni tonni vilja müügist 10 miljardit dollarit, lisaks koristatavale saagile, mida on ligikaudu 40 miljonit tonni. "Aga see, mis praegu toimub, Venemaa tegevus Mustal merel, eilne rünnak, näitab, et see ei saa nii lihtne olema," ütles ta.

Kuberner: Donetski oblastis hukkus laupäeval kaks inimest

Donetski oblasti kuberner Pavlo Kõrõlenko ütles sotsiaalmeedias, et laupäeval sai oblastis Vene vägede tehtud rünnakutes surma kaks ja vigastada samuti kaks tsiviilelanikku.

Kõrõlenko lisas, et pühapäeva öösel hävitasid Vene väed oblastis kaks koolimaja. Pommitamises said tema sõnul pihta ka lasteaed ja eramajad.

Briti luure: Donbassist suurema ala vallutamine on olnud algusest peale Venemaa eesmärk

Suurbritannia kaitseministeerium ütles pühapäeval oma värskeimas luureülevaates, et Venemaa rünnakutegevus keskendub Donbassis Bahmutile, kuid seal on olnud minimaalseid edusamme.

Lisaks kommenteeris Briti luure Venemaa välisministri Sergei Lavrovi sõnu sel nädalal, et Moskva on "laiendanud oma sõjalist erioperatsiooni" isehakanud Luhanski ja Donetski rahvavabariikidest väljaspoole.

"Lavrov väitis, et operatsioon hõlmab nüüd uusi, täiendavaid piirkondi, sealhulgas Hersoni ja Zaporižžja oblastit, kuna lääneriigid tarnivad Ukrainale pikamaarelvi. See on peaaegu kindlasti vale. Venemaa ei ole "laiendanud" oma sõda, vaid nende alade üle pikaajalise kontrolli hoidmine oli peaaegu kindlasti invasiooni algne eesmärk," selgitas Briti luure.

"Venemaa tungis neile aladele veebruaris ja okupatsioonivõimud on alates vähemalt märtsi keskpaigast avalikult arutanud seal iseseisvusreferendumite korraldamist. On reaalne võimalus, et Lavrovi kommentaari eesmärk oli sillutada teed referendumitele okupeeritud aladel väljaspool Luhanskit ja Donetskit," lisas luure.

Lapsed mängivad Harkivi oblastis bussipeatuses, mille nad on kontrollpunktiks maskeerinud. Autor/allikas: SCANPIX/AFP PHOTO/Anatolii Stepanov

Venemaa väitel tabas rakett Odessa sadamas Ukraina sõjaväealust

Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova ütles, et Vene väed tulistasid laupäeval Odessa sadamat täppisrakettidega.

Venemaa kaitseministeeriumi väitel hävisid Odessa sadama laevaremonditehase territooriumit tabanud rünnakus Ukraina sõjaväelaev ja USA tarnitud Harpoon laevatõrjerakette hoiustav laohoone.

Ukraina relvajõud sisenevad tasapisi okupeeritud Hersoni oblastisse

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul liiguvad riigi relvajõud järk-järgult Hersoni oblastisse.

Venemaa võttis Hersoni enda kontrolli alla juba täiemahulise invasiooni alguses.

"Okupeerijad on püüdnud seal kanda kinnitada, aga kuidas see neid aitas? Ukraina relvajõud liiguvad samm-sammult piirkonda," sõnas Zelenski.

Mõttekoja Institute for the Study of War teatel on Ukraina jõud valmistumas või juba alustanud vastupealetungi Hersoni oblastis, kuid info vasturünnaku edenemise ja tempo kohta on piiratud.

Hersoni oblastivalitsuse Ukraina ametnik Serhi Hlan ütles, et Ukraina väed on oblastis mõned asulad tagasi võtnud, kuid ta kutsus kohalikke elanikke vastupealetungi edusammude kohta vaikima.

Minister: Vene väed on hävitanud 127 haiglat

Ukraina terviseministri Viktor Ljaško sõnul on Vene väed kahjustanud alates 24. veebruarist ligi 900 tervishoiuasutust ja 450 apteeki. Hävinud on 127 haiglat.

Samuti on rünnanud nad kümneid kiirabiautosid ja hõivanud 250 sõidukit.

Mõkolajivis kõlasid taas plahvatused

Mõkolajivis kõlasid pühapäeva varahommikul kella nelja paiku viis võimsat plahvatust, ütles linnapea ja kutsus elanikke varjus püsima.

Laupäeva varahommikul ründasid Vene väed linna rakettidega.

Ukraina peastaap: Vene väed jätkavad pealetungi Bahmutile

Ukraina relvajõudude teatel keskenduvad Vene väed Donetski oblastis jätkuvalt Kramatorskile ja Bahmutile.

Laupäeval pommitasid Vene väed Kramatorski suunal mitut asulat ning püüdsid parandada oma taktikalisi positsioone Verhnokamjanskõi piirkonnas, rünnates seda mitmest suunast. Ukraina relvajõud suutsid rünnakud tagasi tõrjuda.

Ukraina peastaabi teatel püüavad Vene väed luua soodsaid tingimusi pealetungi jätkamiseks Bahmuti vastu. Vene väed tulistasid piirkonnas Ukraina vägesid tankidest ja suurtükkidest ning tegid õhurünnakuid.

President: Odessa sadama ründamine on barbaarsus

President Zelenski nimetas Vene vägede raketirünnakut Odessa sadamale barbaarsuseks.

Tema sõnul näitab rünnak, et Venemaad ei saa usaldada lepingu täitmisel.

Zelenski lubas teha kõik võimaliku, et riik saaks õhukaitsesüsteemi, mis edaspidi suudaks sellised raketirünnakud tõrjuda.

Ukraina relvajõudude sõnul ei suutnud raketid sadamas olulist kahju tekitada ning valitsuse teatel jätkuvad seal ettevalmistused vilja eksportimise taastamiseks.

Tulekahju kustutamine Odessa sadamas. Autor/allikas: SCANPIX/EPA/ODESA CITY HALL PRESS OFFICE

Donbassis sai hiljuti kaks ameeriklast surma

USA välisministeeriumi teatel sai Donbassis hiljuti surma kaks USA kodanikku. Ministeerium ei täpsustanud, millal või millistel asjaoludel nad surma said.

"Austusest nende perekondade suhtes sel keerulisel ajal ei saa me midagi rohkemat öelda," sõnas ministeeriumi pressiesindaja.

Mõned ameeriklased on Ukraina eest vabatahtlikult sõtta läinud hoolimata USA hoiatustest seda mitte teha. Maikuus sai üks USA kodanik lahingus surma, kui ta oli ühinenud tuhandete välisvõitlejatega, kes Ukrainale appi läinud.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas laupäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates 24. veebruarist:

- elavjõud umbes 39 520 (võrreldes eelmise päevaga + 280);

- tankid 1722 (+14);

- jalaväe lahingumasinad 3942 (+13);

- lennukid 221 (+0);

- kopterid 188 (+0);

- suurtükisüsteemid 869 (+5);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 255 (+2)

- õhutõrjesüsteemid 113 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 714 (+0);

- tiibraketid 170 (+3);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 2823 (+3);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 73 (+1).

Ukraina relvajõudude teatel kannatasid Vene väed viimasel ööpäeval enim kaotusi Kramatorski piirkonnas.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.