Läti valib laupäeval parlamenti

Lätis on laupäeval parlamendivalimised ning kuigi peaminister Krišjanis Karinši Uus Ühtsus on ülekaalukalt populaarsustabelite tipus, ei pruugi osa praeguse vikerkaarekoalitsiooni erakondadest üldse valimiskünnist ületada. Taas pürivad võimule ka endised oligarhid.

Vidzemes saavad valimispäeval konkurentidena kokku paljude valitsusparteide ja üldse Läti kõigi olulisemate erakondade liidrid. Vidzemet peetakse n-ö kõige lätilikumaks Lätiks, kus elab palju lätlasi, kellele on oluline Läti tulevik ja kõige tähtsamad teemad.

Krišjanis Karinš on peaministrina tüürinud valitsust kogu praeguse parlamendikoosseisu aja, kuigi tema Uus Ühtsus ei kogunud eelmistel valimistel just palju hääli. Praegu on nad edetabeli tipus. Kriisid ja keerulised otsused pole valitsust võimult viinud ja osa politolooge leiab, et just need ongi aidanud valitsusel tööd teha.

"Loomulikult oleks parem, kui valitsuses oleks vähem parteisid. See looks eelduse teha vajalikud otsused ära. Kuid kardan, et ka järgmises seimis, nagu näitavad valimiseelsed sotsioloogilised küsitlused, saab olema päris palju erakondi. Parlament võib olla üsna killustunud," ütles Läti välisminister, Uue Ühtsuse liige Edgars Rinkevics.

Siiski, viie osapoolega vikerkaarevalitsusest on populistlikuks peetud Kellele Kuulub Riik? eemal, aga ta on ka üldse lagunenud ja poliitikast kadunud.

Plakateid on tänavuse valimiskampaania ajal olnud väljas vähem, sest parteide rahastamisreeglid on karmimad ja raha lihtsalt pole.

Laupäevastel valimistel on taas kandideerimas ka poliitikud, kes on minevikust teada mõjukate idasuuna toetajatena. Oligarh Ainars Šlesers on loonud partei Läti Esikohal, kelle meeskonnas on ka Karinši valitsuse endine minister.

"Šlesers võib kellelegi meeldida või mitte, kuid Šlesers on liider. Inimene, kes on tulnud ettevõtlusest ja kellel on plaan, kuidas riik võiks teenida, mitte vaid kulutada. Kõik parteid pakuvad oma programmides ideid, kellele raha jagada, kuid kellelgi pole seisukohta, kuidas me teenime ja kust raha saada," kommenteeris Läti Esikohal kandidaat Ramona Petravica.

19 nimekirjast on viimaste küsitluste põhjal üle viieprotsendilise valimiskünnise või selle lähedal kuus erakonda või parteiühendust.