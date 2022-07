Elering rajab Vene elektrisüsteemist eraldumiseks kolm sünkroonkompensaatorit

Sünkroonkompensaatorid aitavad elektrivõrgus stabiliseerida sagedust, mis on praegu tagatud Narva elektrijaamade turuvälise tööshoidmisega ning Venemaa elektrisüsteemiga.

Esimese kompensaatori üldehitustööd Püssi alajaamas on juba lõppemas ning jaam võetakse kasutusele tuleva aasta aprillis.

Balti riigid kavatsevad Venemaa elektrisüsteemist eralduda 2025. aasta lõpus.

Püssi sünkroonkompensaator annab Eestile kindluse ka plaanivälise eraldumise korral.

"Ja on selgelt täna see risk Venemaa agressiooni valguses Ukraina suhtes, et mitte me ise ei eralda ennast Venemaa elektrisüsteemist, vaid meid eraldatakse. Siis kindlasti selle seadme olemasolu ja ühendatud olek Eesti elektrisüsteemiga annab meile täiendavat töökindlust, et me suudaksime tagada, et Eesti tarbijatel igal ajahetkel tuled põleksid ka olukorras, kus me Venemaa elektrisüsteemiga ei ole ühendatud," selgitas Eleringi juht Taavi Veskimägi.