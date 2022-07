Nisu hind langes sõjaeelsele tasemele

Nisu hind kerkis pärast Ukraina sõja puhkemist rekordkõrgusele, kuid hea viljasaagi tõttu on maailmaturul nisu hind langenud sõjaeelsele tasemele. Soome eksperdid siiski hoiatavad, et globaalne toidukriis pole veel läbi.

Suve jooksul langes nisu hind sõjaeelsele tasemele. Soome loodusvarade instituudi teaduri Hanna Karikallio sõnul on maailmas olnud hea viljasaak. "Muidugi on olemas piirkondlikud erinevused, kuid teravilja pakkumine on sel aastal suur," ütles Karikallio.

Ukraina ja Venemaa allkirjastasid eelmisel reedel Istanbulis Ukraina Musta mere sadamatest vilja eksportimise leppe. Seetõttu langes maailmaturul nisu hind. Venemaa ja Ukraina annavad umbes kolmandiku maailma nisuekspordist.

Ekspertide sõnul pole toidukriis siiski veel lõppenud. Pole selge, kas Venemaa täidab viljaekspordi kokkulepet. Moskva jätkab Odessa pommitamist.

"Probleemid on endiselt suured, ebakindlust on palju. Pole selge, kas teravilja saab viia nendesse riikidesse, mis sõltuvad teravilja impordist," ütles Karikallio.

Pellervo majandusuuringute instituudi teadur Sari Forsman-Hugg hoiatas samuti, et toidukriisi kadumisest ei saa veel rääkida." See on hea, et viljatarnete osas jõuti kokkuleppele. Siiski jätkub Ukrainas sõda," ütles Sari Forsman-Hugg.

Forsman-Huggi sõnul on endiselt suureks probleemiks nisu kõrge hind, see mõjutab eelkõige Aafrika riike.

Pellervo viimase uuringu kohaselt võib Venemaa sõjaline tegevus toiduainete hinda mõjutada veel mitu aastat, vahendas Yle.