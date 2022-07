Keskkonnaminister Kallas näeb vajadust muutusteks Eesti metsanduses

"Praegu on kaardistamise aeg, kohtun metsatöösturite ja ökoloogidega, arutame läbi ja vaatame. Aga tunnetuslikult mingid muudatused on vaja teha, ükskõik mismoodi Eesti metsi vaatame. Eriti riigimetsa, see kuulub kogu Eesti rahvale ja peame seda väga tasakaalukalt majandama," vastas Kallas EPL-i küsimusele riigimetsa majandamise keskuse (RMK) uuendusraiete pindala kohta, mida kaks viimast ministrit on muutnud.

"Ma ei taha ekstra valida pooli. Näiteks, et olen nüüd äkki selgelt selle poolt, et iga puu on mõeldud selleks, et ta lõpuks ära kuivab ja ümber kukub. Metsa tuleb majandada. Aga teistpidi, sõites oma kodukandis ringi ma näen, et see, mis on viimase 15–20 aasta jooksul toimunud, teeb haiget. Kas see peab täpselt nii olema – jällegi, ma ei ole ekspert –, aga tunnetuslikult ma ütlen, et midagi on valesti," rääkis Kallas samas intervjuus.

Kallas rääkis EPL-ile ka seda, et tema meelest peaks esmalt tagama Eesti inimeste toasooja ning alles teises järjekorras tegelema puidu ekspordiga.