Läänemets: Vene tank tuleb Narvast minema viia

Läänemetsa sõnul näitab praeguse kolmikliidu sõlmitud koalitsioonileping, et õhukese riigi aeg on pöördumatult läbi. Erakond soovib Läänemetsa sõnul järgmistel Riigikogu valimistel saada Riigikogus vähemalt 15 saadikukohta.

"Arvestades seda, et valijad on tunnustanud sotsiaaldemokraate tehtud töö eest koalitsiooniläbirääkimistel ja meie reiting on pöördunud tõusule, siis ei saa olla meie eesmärgiks mitte midagi muud kui vähemalt 15 kohta järgmistel kevadistel valimistel. Siin ja edaspidi teeme programmi, et valijatel oleks võimalik meile see toetus anda," sõnas Läänemets.

Järgmistel valimistel lubas erakonna esimees keskenduda töö ja väärika palga küsimustele.

"Ühtlaselt kõrged palgad on kõige paremad sotsiaaltoetused," sõnas Läänemets. Samuti lubas erakonna juht, et pööratakse tähelepanu eluaseme kättesaadavusele, kuna järjest rohkematele inimestele nii linnas kui maal on kodu ostmine muutunud kättesaamatuks.

Läänemets kavatseb esmaspäeval ministrina külastada Narvat, mille raames lubas ta Narva linnapea Katri Raigiga arutada ka punamonumentide küsimust.

Ajakirjaniku küsimuse peale mida teha Narvas paikneva Vene tankiga vastas Läänemets, et tema arvamus ühtib Eesti rahva enamusega antud küsimuses. Läänemetsa sõnul on tank agressiooni, rünnaku ja Eestile julgeolekuohuks oleva naaberriigi sümbol.

"Tank ei peaks olema see, mis Eestis on monument. Ma arvan, et see tank sellisel kujul Eesti avalikus ruumis figureerima ei peaks," lisas siseminister Läänemets.

Läänemets ütles ka, et ootab Riigikantselei juurde moodustatud monumendikomisjoni ettepanekuid kuidas võimalikult väärikalt tankiküsimust lahendada. Minister möönis, et kuna tegemist on paljude inimeste jaoks mälestusmärgiga, siis seda küsimust tuleb väärikalt lahendada.

Ministri sõnul ei peaks monumendi küsimuses vaatama otsa ainuüksi linnapea Katri Raigile, vaid Narva linnavolikogule. Seejuures ootab Läänemets väga Narvas opositsioonis oleva Keskerakonna seisukohta antud teema osas.

Läänemets ütles, et kui Narva linnavolikogu seda küsimust ise ei suuda lahendada, siis otsuse Narvas asuva tanki osas peab tegema Vabariigi Valitsus.