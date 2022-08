Narva võimuliit otsustas punatanki ise teisaldada

Koalitsiooni otsuses märgitakse, et arvestades valitsuse otsust viia ära Eesti avalikust ruumist kõik punaarmee monumendid ning meeleavaldusi, mis see otsus on Narvas põhjustanud, tehakse otsuse kutsuda esimesel võimalusel kokku Narva linnavolikogu istung, kus võetakse vastu otsus anda Narva linnavalitsusele ülesande demonteerida Narva tank ning viia see ajutiselt ära hoiule suletud ja turvalisse kohta, mis asub Narva linna territooriumil.

"Kuna antud monumendi vastu on suur ühiskondlik huvi, siis loome Narva linnavolikogu juurde ajutise komisjoni, mis teeb otsused Narva linna valduses olevate kõikide punamonumentide tuleviku osas. Sellise komisjoni loomise pakkusid välja Narva elanikud ning me peame seda õigeks sammuks olukorras, kus peame saama selguse kõikide Narva territooriumil olevate punaarmee ja nõukogude monumentide saatuse osas," märgiti otsuses.

Eesti 200 Narva piirkonna juhi Denis Larchenko sõnul lähtutakse ettepaneku tegemisel soovist leevendada tanki ümber tekkinud pingeid.

"Me peame tegema otsused Narva punamonumentide tuleviku osas ja seda peavad tegema narvakad ise. Me mõistame väga hästi, milliseid pingeid on Narva tanki teema ühiskonnas tekitanud ja me ei soovi protsessiga venitada, sest pingeid aina suurenevad. Mitte keegi Narvas ei soovi uue pronksiöö kordumist ja leiame selle küsimuse lahenduse tihedas koostöös kohalike organisatsioonidega. Meil on siiras lootus, et ka linnavolikogu opositsioon toetab meie ettepanekut ning me saame selle teemaga töiselt edasi liikuda," lausus Larchenko.

Narva linnavõim: viia tank avalikust ruumist ajutiselt suletud linnapiirkonda

"Valitsuse liikmete viimaste päevade tegevus ja sõnavõtud ei jäta kahtlustki, et meie tank T-34 monumendi saatus on otsustatud, seda sõltumata Narva elanike arvamusest ja tegevusest. See võetakse pjedestaalilt maha ja "eemaldatakse avalikust ruumist", selliselt on sõnastatud toimingute eesmärk. Mõistagi kutsub küsimuse jõuline lahendamine esile tõsise elanike ja riigivõimude konflikti," teatas Narva linnavolikogu esmaspäeval.

"Narva linnavolikogu liikmed, mõistes monumendi kultuurilist väärtust, toetades elanike soovi säilitada tank T-34 kui oluline ajaloopärand, pakuvad sellele täna kõige keerulisemale ja väga kõlavamale küsimusele rahumeelse lahenduse," seisab linnavalitsuse teatel. "Viia tank T-34 avalikust ruumist ajutiselt mõnda suletud linnapiirkonda, muutes selle staatuse monumendist muuseumieksponaadiks."

Narva linnavalitsus moodustab tanki uue asukoha määramiseks töörühma, kuhu kuuluvad Narva linnavolikogu kõikide fraktsioonide esindajad, mittetulundusühingute ja muud linna ühiskondlike organisatsioonide esindajad.

"Usume, et selline kompromisslahendus aitab vältida ühiskonna lõhenemist, konfliktsituatsioonide tekkimist ja korvamatuid tagajärgi. Oleme koostööks ja dialoogiks valmis," teatas Narva linn.

Kallas on Narvas

Narva ning Narva-Jõesuu volikogu ja linnavalitsuse liikmetega kohtub Narvas esmaspäeval ka peaminister Kaja Kallas, kes annab kell 15 pressikonverentsi, millest ERR teeb otseülekande.

Kallas ütles sel neljapäeval, et valitsus leppis kokku, et punamonumendid, sealjuures Narva tank, tuleb eemaldada avalikust ruumist nii kiiresti kui võimalik.

"Praegu see tank kuulub Narva linnale ja praeguses õigusruumis on olnud see keeruline, aga kuna on selge, et Narva seda ise ei tee, seal on tekkimas ka pinged, siis on selge, et Eesti riik ja valitsus peab selle otsuse ise tegema, et teisaldama nii selle kui teised sümbolväärtusega monumendid," lausus Kallas.

Narva linnapea Katri Raik on varem kutsunud riiki tankimonumendi teisaldamisel linnaga koostööle.