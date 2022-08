Narvas kogunes sadakond inimest punatanki juurde

Kohapeal käinud ERR-i ajakirjanik Jüri Nikolajev rääkis, et kella 18.30-ks oli tanki juurde kogunenud umbes sadakond inimest, kes seal lihtsalt seisavad, istuvad ja aega veedavad.

"Mingit miitingut ei toimu, lihtsalt spontaanne rahvakogunemine," ütles Nikolajev.

"Põhjus oli see, et kuskil käis täna linnas kõlakas või kuskilt tuli info, et täna kell 17 hakatakse tanki teisaldama. Kust see info tuli, kes seda levitas, keegi täpselt öelda ei oska. Igatahes hakkasid inimesed tanki juurde kokku tulema sooviga seda tanki kaitsta äravedamise eest. Praegu nad seal siis seisavad ja ootavad, kas keegi tuleb kraanaga kohale," kirjeldas Nikolajev.

Kohal on ka politseipatrullid. Nikolajevi sõnul politsei ei sekku, sest inimesed on rahulikud, kõnesid ei peeta ja ei demonstreerita.

"Nii et vaikne, rahulik, aga veidi ärevas ootuses rahvakogunemine," sõnas Nikolajev.

Narva linnapea Katri Raik ütles ERR-ile, et tegemist on provokatsiooniga.

"Politsei- ja piirivalveameti kinnitusel on tegemist provokatsiooniga. Ja ma olen olnud ühenduses ka riigikantseleiga. Nii et tegemist on provokatsiooniga. Mingeid plaane kõrvaldada tanki täna õhtul ei ole olnud. Tegemist on sotsmeedias alguse saanud üleskutsega," rääkis ta.

Raik lisas, et inimeste kogunemine näitab, kui keeruline teema Narva linna jaoks on. "Homme arutab punamonumentide küsimust vabariigi valitsus ja homme kogunevad ka volikogu fraktsioonide juhid minu palvel, et arutada, kuidas me Narva linnas nende küsimustega edasi läheme," sõnas linnapea.

Narva linn kutsus sotsiaalmeediasse tehtud postituses inimesi üles provokatsioonidele mitte alluma. "Hetkel levib linnas valeinfo, et täna õhtul või öösel demonteeritakse tank-monumenti. See on vale teave. Palume kõikidel kuulujutte mitte uskuda ja mitte lasta end provokatsioonidel juhtida."

Mõni inimene ütles, et plaanib tanki juures olla ööni välja.

Siseminister Lauri Läänemets on öelnud, et tank tuleb teisaldada, kuid seda tuleb teha, arvestades nende narvalaste tunnetega, kes käivad selle juures lähedasi mälestamas.

Läänemetsa sõnul tegeleb Narva tanki eemaldamisega riigikantselei juurde moodustatud punamonumentidega tegelev komisjon, millelt peaks tulema valitsusele ka vastavasisuline ettepanek. Samaaegselt plaanib Läänemets teha valitsusele ettepaneku Narva toetuspaketiks – sisaldagu see siis Narva haiglat, üürimaju ja toasooja hinda.