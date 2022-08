Isamaa ja Reformierakond ei poolda monumentide eemaldamisega kauplemist

Narva linnapea Katri Raiki ja siseminister Lauri Läänemetsa esmaspäevase kohtumise järel kinnitasid mõlemad, et Narva linn peab tanki äraviimise eest riigilt midagi vastu saama.

"Ei saa olla nii, et tuleb valitsus ja ainult võtab, kuigi nii tuleb seda teha, aga valitsus peab vaatama, et siin saaksid inimesed ka hakkama," ütles Läänemets.

Ta ütles, et teeb valitsuspartneritele ettepaneku arutada Narva uue haigla, üürielamute ja madalama soojahinna küsimusi.

Koalitsioonipartnerid Reformierakond ja Isamaa ei kavatse aga sel moel kauplema hakata.

"Riigi väärtustega me ei kauple. See on natukene halb võrdlus. Loomulikult on vaja Narvat arendada, võimalik, et sinna on ka vaja uut haiglat, aga kui me räägime siiski okupatsioonimonumendi teisaldamisest, et selle eest peab justkui midagi vastu andma, siis need kaks asja kokku ei käi," kommenteeris isamaalasest riigihalduse minister Riina Solman.

"Ei saa olla selline sõnum, et nüüd on kartulid ja küttepuud ja siis me tegelikult viime ära tanki, mis täna ju sümboliseerib seda, mida Venemaa saadab toime Ukrainas. Ma küsiks pigem nii, et kui mitte nüüd, siis millal? Eestis on aeg eestikeelsele haridusele üle minna, on aeg kõik need kipspead teisaldada," rääkis riigikogu majanduskomisjoni reformierakondlasest esimees Kristen Michal.



Läänemets selgitas teisipäeval, et Narvas tuleks teha investeeringuid Eesti riigi kohalolu suurendamiseks.

"Ta ei ole vahetuskaup. Need on kaks eraldi asja. Aga me peame saama aru, et julgeoleku, strateegilise julgeoleku mõttes, kui see tank ära viiakse, seal on mõjud. Ja meie huvi on see, et see mõju oleks võimalikult väike," ütles Läänemets.

Opositsiooni kuuluva EKRE juht Martin Helme ütles, et Eesti riigile peaks olema alandav muretseda mõjude pärast, mida punamonumendi teisaldamine kaasa toob.



"Meil ei ole vaja muretseda sellepärast, et kellel on okupatsioonisümbolite pärast valus Eestis. Ka põlisrahval on valus. Kogu see lähenemisnurk on esiteks kapitulantlik vene šovinismi suhtes, vene agressiooni suhtes ja teiseks alandav eestlastele. Ma ei saa üldse aru, kuidas on võimalik sotsidel niisugust poosi võtta," rääkis Helme.