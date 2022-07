Vabatahtlikud valmistasid üle Eesti Ukrainale varjevõrke

MTÜ Aitan Kaitsta eestvedamisel on vabatahtlikud üle Eesti valmistanud Ukraina kaitsjaile juba üle 8000 ruutmeetri varjevõrke.

Varjevõrke punutakse nädalavahetusel ka Viljandi Pärimusmuusika festivalil.

"Tegelikult on huvilisi kogu aeg ja hilja õhtuni välja. Ja ootame ikka kõiki juurde," ütles Viljandi käsitöömeister Ingrid Uus.

"Ma lugesin sellest folgi teatmikust ja tundus põnev, et on nii lähedale toodud võimalus ka aidata," rääkis varjevõrgu punuja Merlin Jõulu. "Ikka päris õudne, et meil on siin pidu, aga samas on kuskil midagi palju hullemat," sõnas ta.

"Me ei ole seda kuidagi käsu korras suureks ajanud ja sundinud kedagi tegema. See on vabatahtlik algatus ja kui kellelegi tundus, et ta ei ole veel piisavalt siiani panustanud, siis see võimalus on just näiteks täna," ütles MTÜ Aitan Kaitsta eestvedaja Anu Lensment.