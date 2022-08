Piima- ja viljatootjad on tänavu kasumis, sealihatootjad kahjumis

Eesti Põllumajandus-kaubanduskoja juhatuse esimehe Roomet Sõrmuse sõnul lähevad Eesti piimatootjad sügistalvele vastu pigem optimistlikult. Piima kokkuostuhind on viimase aastaga jõudsalt kasvanud.

"Eestis on piima kokkuostuhind jõudnud umbes 47-48 sendi peale. Kui me võrdleme seda aasta varasemaga, siis on see ligi 50 protsenti kõrgem. Möödunud aasta juunis oli piima kokkuostuhind umbes 31 senti. Kindlasti peab aga meeles pidama, 2021. aasta oli piimatootjatele pigem kesine aasta," rääkis Sõrmus.

Sõrmuse sõnul võib esimese poolaasta põhjal öelda, et piimaturg on tänavu olnud põllumeeste jaoks kindlasti rõõmustav. "See on võimaldanud neid vanasid kahjusid kompenseerida ja mõelda ka investeerimise peale. Kuna kõik tootmiskulud on päris pööraselt aga kasvanud, siis on põllumeestele tähtis, et see piimahind ka lähiajal sellisena püsiks," ütles Sõrmus.

Sõrmus ütles, et poodidesse pole piimahinna tõus maailmaturul praegu veel jõudnudki.

Vilja kokkuostuhinnad on olnud heitlikumad ning sõltuvad eeskätt suvisest saagist. Ka seal võib aga Sõrmuse puhul arvata, et tootjad jäävad kasumisse.

Ka sealiha maailmaturuhind on kasvanud. Eesti Tõusigade Aretusühistu tegevjuht Anu Hellenurme ütles, et praegu on see umbes 1,85 eurot kilogrammi kohta. Kui paar aastat tagasi oleks see hind olnud Hellenurme sõnul tootjatele imeline, siis praegu on olukord väga keeruline, sest sisendhinnad, nagu elekter või teravili on tõusnud.

Tootjad müüvad sealiha alla omahinna, mis on 2-2,5 eurot kilogrammi kohta.

"Hispaania oli varem suunatud Hiina turule. Kuna Hiina on ikkagi teinud teinud turukorrektuure ja ei osta liha enam Euroopast, siis on Hispaanias ületootmine. See on toonud sealiha hinda ka alla," ütles Hellenurme.

Hellenurme ütles, et sealiha tootjad on juba viimased aasta aega tegutsenud miinuses. Maailmaturu hinnast kallimalt toodangut müüa aga ei saa.

"Tänane ärimudel on üles ehitatud sissetoodavale lihale ehk me oleme vabaturul. Kui Eestisse tuleb sisse börsihinnaga sealiha, siis ega meil ei osteta sellest kallimalt. Kuigi Eesti sealiha võrreldes Poola või Hispaaniaga on ikkagi oluliselt puhtam ja antibiootikume näiteks kasutatakse palju vähem," ütles ta.