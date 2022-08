Koalitsioonipartnerid ei kiirusta töötuskindlustusmaksu tõstmist toetama

Aastaid on Eestis kehtinud töötuskindlustusmakse määr töötasust 1,6 protsenti töötajale ja 0,8 protsenti tööandjale. Tervise- ja tööministri Peep Petersoni ettepaneku korral tõuseks töövõtjal määr 1,8 protsendini ja tööandjal 0,9 protsendini töötaja töötasust.

Petersoni hinnangul võimaldaks maksumäära tõstmine taastada töötukassa reservid.

"Üks versioon, kõige lihtsam, oleks lihtsalt tõsta 0,3 protsendipunkti seda maksemäära. /.../ Need teemad on lahti, aga mis on tähtis, on see, et reserv peab hakkama kogunema, et oleks kindlus järgmiste majanduskriiside suhtes," ütles Peterson.

Eesti Tööandjate Keskliidu juhi Arto Aasa sõnul ei ole praeguses olukorras mõistlik maksumäära tõsta.

"Töötukassa on praegu väga hästi finantseeritud, me tuleme jooksvate kulude-tuludega kenasti toime, meil ei ole kriisi, me oleme väga likviidsed, meil on üle 500 miljoni euro reservides. Ja sellise hästi kiire inflatsiooni tingimustes hakata praegu, hambad ristis, reservi suurendama, ei tundu väga mõistlik. See raha lihtsalt põleb seal kontodel ära," kommenteeris Aas.

Ka isamaalasest ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan ei toeta maksumäära tõstmist.

"Kindlasti mitte. Me oleme valitsuses ju koalitsioonis kokku leppinud, et seda ei tehta ja loomulikult ka Isamaa positsioon on see, et pigem me tahaks makse vähendada," ütles Järvan.

Reformierakondlasest maaeluminister Urmas Kruuse ütles ERR-ile, et nad ei ole teemat koalitsioonis arutanud ning kindlat seisukohta neil ei ole.

Aas ütles, et tegelikult võiks töötukassa kulutused üle vaadata. "Aga enne, kui me hakkame makse tõstma, tuleb teha põhjalik revisjon, kas kõik teenused ja toetused on tänapäeval põhjendatud ja võib-olla tuleb kusagilt sealt hoopis pihta hakata," sõnas Aas.

Minister Petersoni sõnul otsivad nad ka sealt kokkuhoiukohti.

"Teatud määral otsime ka sealt neid võimalusi, et reserve kasvatada, aga kindlasti ei taha nüüd minna töötu nii-öelda põhikindlustunde kallale. See ei ole minu poolt usutav, et ma seda tegema hakkan," ütles Peterson.

Töötukassa teemat eraldi ei kommenteerinud. Esindaja ütles, et nad ootavad rahandusministeeriumi majandusprognoosi ning koostavad enda arvutused ja prognoosid nõukogule 19. augustiks.

Esimene otsus töötuskindlustusmaksu osas saabub augusti keskpaigas, kui teemat on arutanud töötukassa nõukogu.