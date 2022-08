Peterson plaanib töötukassa reservi taastamiseks makse tõsta

"Me kaalume tõsiselt ja otsime variante, et kas tuleb tõsta 0,3 protsendipunkti, see on siis 0,2 töövõtja poolelt ja 0,1 tööandja poolelt," ütles Peep Peterson (SDE), kes teisipäeval valiti ka töötukassa nõukogu esimeheks. Peale määrade tõstmist tuleks töövõtjal maksta töötuskindlusmakset määras 1,8 protsenti ja tööandjal 0,9 protsenti töötaja töötasust.

Kas maksemäära tõus võiks ka teiste koalitsioonipartnerite heakskiidu pälvida, Peterson öelda ei oska. "Me teame seda, et valitsus on ju lubanud makse mitte tõsta. Ehk siis kergekäeliselt see ettepanek ei tule ja kindlasti ei ole ka sotsiaalpartnerid väga vaimustunud sellisest mõttest," rääkis Peterson.

Tema sõnul on maksemäärade tõstmine siiski vajalik, et olla valmis võimalikuks kriisiks. "Meil on täna rahuaja ühe aasta reserv olemas, aga selle testimisel näiteks 2008. aasta kriisi vastu me näeme väga punaseid lahtreid," märkis Peterson.

Kui 2020. aasta lõpus oli töötukassa reserv 838,1 miljonit eurot, siis praegu on reservi umbes 500 miljonit eurot ehk üle 300 miljoni euro vähem. Peamiselt on see koroonast tingituna.

"Need olid need väga populaarsed palgatoetuse meetmed, mis tegelikult aitasid majandusel ellu jääda ja kõik kiidavad ja olid tänulikud, ehk tulime sellest V-kurvist välja suhteliselt hõlpsalt. Aga nüüd ongi see küsimus, et kui on vaja korrata palgatoetust," rääkis Peterson.

"Teine moment on see, et kui tegelikult ka töötus kasvab a la 25 000 töötut lisaks," märkis Peterson. Tema sõnul ongi küsimus, kui suure kriisiga hakkama saamiseks tuleb töötukassal valmis olla. Rahandusministeerium on omalt poolt lubanud 19. augustil toimuva kohtumise eel ka omapoolse sisendi anda, milleks töötukassa valmis peaks olema.

Petersoni hinnangul tuleks uuest aastast makse tõsta, sest laiemas vaates majandusel läheb hästi.

"Suures pildis on meil täna selline olukord, et majandus kasvab jätkuvalt. Me näeme, et tulevikus võib tulla mõni väike langus, aga jätkuvalt oleme pigem kasvufaasis. Kriisi ajal me kulutame ja kasvufaasis peaksime koguma. Praegusel hetkel ei paista, et töötukassa reservid oluliselt taastuksid," ütles Peterson.

Aastaid on Eestis kehtinud töötuskindlustusmakse määr töötasust 1,6 protsenti töötajale ja 0,8 protsenti tööandjale.

Lähtuvalt töötuskindlustes seadusest võib töötaja töötuskindlustusmakse määr olla 0,5-2,8 protsenti töötasust. Tööandja töötuskindlusmakse määr on 0,25-14 protsenti töötasust.

Töötukassa nõukogu esitab ministri kaudu valitsusele järgmise nelja aasta töötuskindlustusmakse määrade kohta ettepaneku hiljemalt 21. augustiks. Ettepanekuga koos esitatakse analüüs, millest nähtub töötuskindlustusmakse määrade piisavus töötukassa eesmärkide saavutamiseks järgmise nelja aasta jooksul, arvestades makromajanduslikku ja tööturu arengu prognoosi.

Eesti Töötukassa kõrgeim juhtimisorgan on kuueliikmeline nõukogu. Vastavalt töötuskindlustuse seadusele nimetab kaks nõukogu liiget Vabariigi Valitsus, Eesti Ametiühingute Keskliit ja Teenistujate Ametiliitude Organisatsioon nimetavad kumbki ühe nõukogu liikme ning Eesti Tööandjate Keskliit nimetab kaks nõukogu liiget.