Hinnakasv püsib aastases võrdluses 24 protsendi juures

Võrreldes mulluse septembriga olid kaubad 19,9 ja teenused 31 protsenti kallimad.

Statistikaameti juhtivanalüütik Viktoria Trasanovi sõnul mõjutasid 2021. aasta septembriga võrreldes tarbijahinnaindeksit enim eluasemega seotud hinnamuutused, mis andsid kogutõusust ligi 40 protsenti.

Tarbijahinnaindeksi graafik Autor/allikas: Statistikaamet





Gaas oli 255,2 protsenti, tahkekütus 118,3 protsenti, kodudesse jõudnud elekter 105,5 protsenti ja soojusenergia 62,9 protsenti kallim. Toidu ja mittealkohoolsete jookide hinnamuutused andsid kogutõusust veerandi ning transpordiga seotu seitsmendiku. Bensiin oli 28,5 protsenti ja diislikütus 52,2 protsenti kallim, lisas Trasanov.



Möödunud aasta septembriga võrreldes on toidukaupadest enim ehk 86,2 protsenti kallinenud suhkur. Jahu ja tangained on kallinenud 76 protsenti, maitseained 61,4 protsenti, muud õlid 60,6 protsenti, munad 54,4 protsenti ning loomaliha 53,5 protsenti.



Augustiga võrreldes mõjutasid tarbijahinnaindeksit enim eluaseme ja toiduga seotud hinnamuutused. Lõppenud on rõivaste ja jalatsite soodusmüügid ning uue hooaja kaubad on müügile tulnud. Diislikütus kallines kuuga 4,7 protsenti ja bensiin odavnes 1,5 protsenti.