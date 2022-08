Tartu Ülikool hakkab hindama õpilaste füüsilisi võimeid

Järgmisest sügisest koolides rakenduva liikumisõpetuse raames korraldab Tartu Ülikool uuringu, mille eesmärk on saada selge ülevaade koolilaste füüsilisest võimekusest. Uuringu läbiviimiseks eraldas haridus- ja teadusministeerium 36 000 eurot.

Järgmise aasta septembris peaks Eesti koolides käiku minema kehalise kasvatuse uus ainekava, mille eesmärk on õpilaste liikumisoskuste arendamine. Ülikool valmistab ette kehalise kasvatuse õpetajaid, seega tegeletakse liikumisõpetuse ja endise kehalise kasvatuse küsimustega iga päev.

Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi juhataja Priit Kaasiku sõnul on ülikooli panus ainekavade väljatöötamisesse ja pilootfaasis rakendamisse olnud mahukas ning selle taustal on hea edasi liikuda kehaliste võimete ja nende arengu jälgimisele.

Õpilaste kehaliste võimete uurimise eesmärk on saada süsteemne ülevaade nende võimete arengust isikute, koolide, piirkondade kaupa ning ka riigis tervikuna. Uuringu siht on leida, milliseid tulemusi-oskusi registreerida, mis sagedusega, millistes vanusegruppides ning siduda need tervise ja ealise arenguga. Uuringus kasutatakse umbisikulisi andmeid, mis pärinevad andmebaasidest.

"Tulemusena on selge ülevaade koolilaste võimekusest, mis on üheks spordi- ja terviseliikumise poliitika kujundamise vundamendiks tulevikus, seetõttu jälgitakse võimeid pikaajaliselt," selgitas Kaasik.

Uuringu tulemus peaks olema koolilaste kehaliste võimete monitooringu süsteemi põhjendatud kontseptsioon, mis on saanud hinnangud ka koolisüsteemist. Ülikool tegutseb eesmärgiga, et uus süsteem rakenduks kooliellu võimalikult kiiresti ja heakskiidu saanud kontseptsioon saab tulevikus olema ka avalik, ütles Kaasik.