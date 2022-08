Tšubais sai haiglast välja

Tšubais kirjutati Sardiinias Mater Olbia kliinikust välja juba laupäeva hommikul ja ta suundus edasi Maini-äärsesse Frankfurti Saksamaal, kus ta läbib rehabilitatsiooni, teatas Itaalia ajaleht La Repubblica. Lehe andmeil liikus Tšubais ilma kõrvalise abita.

Tšubaisi tabas eelmisel nädalavahetusel harvaesinev immuunsushäire, Guillain–Barre sündroom, mis kahjustab närvisüsteemi.

La Repubblica teatel ei ole Tšubaisile tehtuid toksikoloogilise analüüsi tulemused veel käes, kuid teda ravinud arstid on kindlad, et teda tabas just see haigus.

Pärast Tšubaisi ootamatut haigestumist olevat tema ruumid läbi uurinud ka keemiakaitseülikondades võimuesindajad, teatas meedia.

Tšubaisi ootamatu haigestumine haruldase sündroomiga tõi avalikkusele meelde mitmete teiste välismaale lahkunud Kremli kriitikute arusaamatu haigestumise ja isegi surma, millest mõne puhul on hiljem selgunud Vene eriteenistuste roll nende mürgitamisel.

Tšubais oli Venemaa 1990. aastate erastamise arhitekt ja on seetõttu siiani rahva hulgas laialt vihatud. Tšubais jätkas hiljem kõrgetel ametikohtadel ka Vladimir Putini juhitud Venemaal ning oli viimati Kremli kliimateemade eriesindaja.

Märtsis pani ta ameti maha ja lahkus riigist, väidetavalt protestiks Ukrainas alustatud sõja vastu. Temast sai kõrgeim Vene ametnik, kes oma käitumisega sõja vastu protestis.