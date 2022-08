Taiwanile saabus Leedu aseminister

"Soovime Leedu aseministrile, et tema visiit oleks sisukas ning aitaks kaasa strateegilise koostöö ja ärisuhete tugevdamisele majanduse tulevikusektorites," teatas Taiwani välisministeerium sotsiaalmeedia vahendusel.

The heartiest of #Taiwan welcomes to @vaiciukeviciute & her delegation! We wish #Lithuania's deputy minister of transport & communications a highly productive 5-day stay aimed at strengthening strategic cooperation & business tie-ups in the cutting-edge sectors of tomorrow. pic.twitter.com/qWLgoNNKJL