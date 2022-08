Meedia: kokk mürgitas Vene-meelse Hersoni linnapea

3. augustil jäi Saldo koka valmistatud söögi tõttu haigeks. Ta viidi Krimmis asuvasse haiglasse. Sealt viidi ta edasi juba Moskvasse. Kokk liitus Saldo majapidamisega 2. augustil.

Hersoni Vene-meelsed ametnikud siiski eitavad, et Saldo mürgitati. "Ta oli viis kuud vahetpidamata pommide ja kuulirahe all. Mees oli lihtsalt väsinud. Diagnoosiks on väsimus," väitis Venemaa poolt okupeeritud Hersoni administratsiooni asejuht Kirill Stremousov.

Ukraina partisanid ründavad aktiivselt Venemaa-meelseid kaasajooksikuid Hersoni oblastis. Laupäeval sai surma Nova Kahhovka aselinnapea, vahendas The Telegraph.

Kremli kriitikud väidavad, et mürgitamise tõttu surevad järjepidevalt Vladimir Putini vaenlased.

Nädal tagasi viidi Itaalias haiglasse Venemaa majandusreformide üks läbiviijaid Anatoli Tšubais, kes jättis oma ameti Kremli erisaadikuna ja lahkus riigist pärast agressiooni algust Ukrainas. Hiljuti sai Tšubais haiglast välja ning suundus Saksamaale järelravile.

Tšubaisi tabas eelmisel nädalavahetusel harvaesinev immuunsushäire, Guillain–Barre sündroom, mis kahjustab närvisüsteemi. Tema ootamatu haigestumine haruldase sündroomiga tõi avalikkusele meelde mitmete teiste välismaale lahkunud Kremli kriitikute arusaamatu haigestumise ja isegi surma, millest mõne puhul on hiljem selgunud Vene eriteenistuste roll nende mürgitamisel.