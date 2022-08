Marini sõnul peaks EL piirama Vene turistide reisimist Schengeni ruumis

Soome peaminister Sanna Marin ütles, et Euroopa Liit (EL) peab laiendama Moskva-vastaseid sanktsioone, et piirata Schengeni viisaruumis Venemaa turistide reisimist.

"See pole õige, et samal ajal, kui Venemaa peab jõhkrat sõda, saavad venelased elada normaalset elu, reisida Euroopas, olla turistid. See pole õige," märkis Marin.

Soome piir avanes Vene turistidele juulis, kui mõlemad riigid tühistasid pandeemiast tingitud piirangud.

Marini sõnul on venelaste reisimist EL-is arutatud terve kevade. Seni pole Moskva-vastased sanktsioonid aga turismile laienenud. Marini hinnangul tuleks seda arutelu jätkata Euroopa Ülemkogus.

"Usun, et tulevastel Euroopa Ülemkogu kohtumistel kerkib see teema veelgi rohkem päevakorda. Minu isiklik seisukoht on, et turismi tuleks piirata," ütles Marin.

Soome saab ka ise muuta turistiviisade hankimise venelastele keerulisemaks. Välisministeeriumi hinnangul lubaksid Schengeni reeglid Soomel esialgu eelistada turistiviisade ees pere-, õppimis- või tööviisasid. Välisministeeriumi teatel kasutavad venelased Soomet sageli läbisõidukohana ja lähevad siis üldse mujale puhkama, vahendas Yle.

Marini sõnul tuleb kindlaks teha, kas seadust saab muuta, et Soome saaks ise otsustada oma riiklike sanktsioonide üle.

"Kas Soome seadusandlus on piisavalt kohane, et saaksime sellises väga erandlikus olukorras kehtestada oma riiklikud sanktsioonid? Mina isiklikult tahaksin näha ka sellele küsimusele Euroopa lahendusi," ütles Marin.

Eesti peaminister Kaja Kallas kirjutas Twitteris, et venelaste turismireisid tuleb Euroopas lõpetada. "Lõpetage venelastele turistiviisade väljastamine. Euroopa külastamine on privileeg, mitte inimõigus. Lennureisid Venemaalt on peatatud. See tähendab, et kui Schengeni riigid väljastavad viisasid, siis kannatavad Venemaa naabrid," märkis Kallas.

Stop issuing tourist visas to Russians. Visiting #Europe is a privilege, not a human right. Air travel from RU is shut down. It means while Schengen countries issue visas, neighbours to Russia carry the burden (FI, EE, LV – sole access points). Time to end tourism from Russia now — Kaja Kallas (@kajakallas) August 9, 2022

Schengeni alasse kuuluvad 22 EL-i riiki ning Island, Norra, Šveits ja Liechtenstein.