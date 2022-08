Toom: Läänemets on nii vapustav sots, et peaks oma veendumustega EKRE-sse minema

"See on absurdne olukord. [Välisminister] Urmas Reinsalu teeb ettepaneku keelata Eesti saatkonna väljastatud Schengeni viisaga venelastel Eestisse sissesõidu ja [peaminister] Kaja Kallas toetab teda, nagu ka [siseminister] Lauri Läänemets, kes on nii vapustav sotsiaaldemokraat, et peaks selliste veendumustega EKRE-sse minema," rääkis Toom ETV+ saates "Suvine horisont".

Toom väitis, et Eesti ei saa keelata Itaalia või Läti Schengeni viisaga venelastel Eestisse siseneda, aga Eesti poolt väljastatud viisadega saame.

"Samal ajal peavad kõik teised Schengeni riigid lubama Eesti väljastatud viisaga venelasi sisse. Me ei saa teha otsuseid kogu Schengeni ala jaoks, õnneks ainult enda jaoks," selgitas Toom.

"Me ei saa teha muud, kui ära keelata viisad, mida me ise veel eile inimestele väljastasime. Minu meelest näeme selles veidi nõrgamõistuslikud välja," ütles Toom. "Aga selline see kavatsus praegu on."

Välisminister Reinsalu on öelnud, et tõstatab augusti lõpus Prahas toimuval Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel ettepaneku üldse keelata Vene kodanikele sisenemine Euroopa Liitu.

"Ma arvan, et seda ideed ei saa läbi suruda. Sest sanktsioonidel on seadusandlik määratlus. Sellel eesmärgiks on rahu säilitamine või taastamine, demokraatia säilitamine. Ma ei kujuta oma väikese peaga ette, kuidas venelaste sissesõidukeeld saab Ukrainas rahu taastada. See ei mahu mulle pähe," rääkis Toom telesaates.