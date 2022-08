Kallas näeb Marini peovideote meediasse lekkimise taga sisepoliitikat

"Te Itaalias võite mõelda, et Soome on väga igav maa. Aga isegi Soomes ja Eestis käivad sisepoliitilised võitlused. Soomes tulevad aprillis valimised. Nii, et ma pean seda osaks sisepoliitilisest võitlusest," rääkis Kallas usutluses Itaalia ajalehele la Repubblica.

Küsimusele, kas lekkimise taga ei või olla Venemaa tegevus, vastas Kallas, et ei pea seda tõenäoliseks.

"Ma leian, et me ei peaks Venemaad üle hindama. On ka meie oma poliitilised jõud, mis tahavad valitsevat parteid maha võtta. See on igal pool normaalne. Mul ei ole mingisuguseid tõendeid või viiteid [võimalikule Vene infooperatsioonile – la Repubblica]," ütles Kallas.

Kallas on varem Marinile toetust avaldanud ning Eesti lehtedele öelnud, et tantsimine on normaalne ning tal on kahju, kuidas Marinit rünnatakse.

Eesti peaminister selgitas pikemas usutluses Itaalia ühele suurimale lehele Eesti soovi lõpetada Vene turistide lubamine Euroopa Liitu, Venemaa mõjutustegevust ja püüdlusi Euroopa riike lõhestada ning Eesti motiive punamonumentide mahavõtmisel.