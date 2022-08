Läänemets esitab uued sisejulgeolekujuhtide kandidaadid kuu aja pärast

Suve hakul, 9. juunil pidanuks riigikogu õiguskomisjonis toimuma kaitsepolitseiameti uue peadirektori kandidaadi tutvustus ja ärakuulamine, ent Reformierakonna ja Keskerakonna valitsuse lõhki mineku tõttu jäi see kohtumine ära, kirjutas Eesti Päevaleht.

Toonase valitsuse siseministri Kristian Jaani kapo peadirektori koha kandidaat oli Martin Purre. PPA uue peadirektorina kaalunuks valitsus Egert Belitševi või Kuno Tammearu ja päästeameti uueks juhiks plaanis toonane siseminister Jaani esitada Tauno Suurkivi.

Reformi- ja Keskerakonna valitsuse soov leida uued juhid ametlikult juba enne jaanipäeva, et tagada ettevalmistuse aeg nii uuele juhile kui ka ametile ning tagada selle protsessi ümber ka poliitiline stabiilsus.

Kuid 3. juunil lõi peaminister Kaja Kallas Keskerakonna valitsusest välja. Toonase siseministri Kristian Jaani kandidaadid ei pruugi sobida uueks siseministriks saanud Lauri Läänemetsa (SDE) visiooniga. Kõiki Jaani välja käidud kandidaate Läänemets küll kaalub, kuid siseminister on praegu sammu tagasi astunud. Eesti Päevalehele on öeldud, et Läänemets võttis kuu mõtlemiseks, et ise kõik Jaani kandidaadid ja nende taustad läbi vaagida.

"Midagi ega kedagi pole lukus. Kandidaate otsustatud pole," ütles Läänemets.

"Pean veel ühe, teise ja kolmandaga rääkima ja vaatama ka organisatsioonide sisse," märkis Läänemets.

Järgmisel aastal lõpevad nii kaitsepolitseiameti, päästeameti ning politsei- ja piirivalveameti (PPA) juhtide ametiajad ning siseminister peab leidma neisse ametitesse uued inimesed.

Nimetatud ametite juhid peaks ametisse määrama valitsus siseministri soovitusel.