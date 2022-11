Kallas ja Läänemets arutavad PPA juhi nimetamist sel nädalal

Valitsuse pressiesindaja Liisa Tagel ütles ERR-ile, et Kallas kohtus eelmisel nädalal kõigi kolme PPA juhi kandidaadiga, kuid otsuse tegemiseks soovib sel teemal rääkida veel ka siseministriga.

Läänemetsa nõunik Vootele Päi ütles teisipäeval ERR-ile, et valitsusjuht ja siseminister ei ole küsimust veel omavahel arutanud, kuid nad püüavad selle nädala jooksul kohtuda.

PPA uue juhi määramine on jäänud venima, kuna Läänemets on kandidaadiks esitanud siseministeeriumi asekantsleri Veiko Kommusaare, kuid peaministrile alluva riigikantselei juures tegutse tippametnike valikukomisjoni eelistatud kandidaadid on PPA peadirektori asetäitjad Krista Aas ja Egert Belitšev.

Läänemets on öelnud, et pakkus Kommusaare kandidaadiks seetõttu, et esimese kolme tippametnike valikukomisjonis kaalumisel olnud kandidaadi - Aasa, Belitševi ning päästeameti praeguse juhi Kuno Tammearu - seas oli mõni koalitsioonipartneritele sobimatu.

Praegune PPA peadirektor Elmar Vaher, kelle ametiaeg lõppeb järgmisel kevadel, on öelnud toetab oma asetäitjaid ehk Belitševi ja Aasa.

Peaminister Kallase sõnul ei ole PPA peadirektori leidmisega kiiret, kuna praeguse juhi ametiaeg lõppeb mais.

"Tavaliselt ei käi sellised kokkulepped sellise meediakära saatel, vaid enne kui kokkulepped tehakse, tuleb siseminister selle kandidaadiga, kel on juba toetus olemas. Hetkel on see käinud pisut teist rada, ta on läinud enne avalikuks, kui need kokkulepped on olemas ja seetõttu ongi need kohtumised hiljem," ütles Kallas.

Läänemetsa sõnul on vajalik, et peaminister kohtuks PPA peadirektori kandidaatidega, kuid miks peaminister valikusse tavapärasest enam sekkub, on Läänemetsa sõnul arusaamatu.

PPA juhi nimetab siseministri ettepanekul ametisse valitsus.