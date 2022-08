Tallinn kinnitas uue telemaja detailplaneeringu

Uus telemaja ehitatakse rahvusringhäälingu raadiomaja ja uudistemaja vahele kinnistuaadressile Gonsiori tänav 21 ja Kreutzwaldi tänav 14. Uude hoonesse kolivad ERR-i telestuudiod ja teletoimetus.

Detailplaneeringu järgi võib alale ehitada kuni kuue maapealse ja kuni kahe maa-aluse korrusega hoone.

ERR-i juhatuse esimees Erik Roose ütles, et tal on erakordselt hea meel Tallinna linnavalitsuse otsuse üle.

"See näitab, et hoolimata erakordselt keerulistest aegadest meie ümber, toimib Eesti riik 24 tundi päevas ja seitse päeva nädalas, parafraseerides president Lennart Merit," sõnas Roose.

Ta lisas, et kõik kokkulepped, tegevused ja ettevalmistused, milles väga paljud osapooled viimase aasta jooksul osalesid nimetatud planeeringu kinnitamiseks, on edukalt teostunud.

"Tahan selle eest siiralt tänada meie inimesi, projekteerijaid, arhitekte, Riigi Kinnisvara aktsiaseltsi inimesi ja Tallinna linnavalitsust. Kogesime kaasamõtlemist, toetust ja konstruktiivset kriitikat ja usutavasti on sellest kõigest tõusnud tulu." Nüüd, kus kohaliku tasandi poliitikud on oma osa väga edukalt ja korrektselt täitnud, läheb pall riigi tasandi poliitikutele, et teostada järgmine, RES-is (riigi eelarvestrateegias - toim) planeeritud osa ehitusraha liigutamiseks ERR-i uue aasta eelarvesse, kuivõrd tänasega on kopa maasselöömine uue aasta esimesel poolel saanud selgeks reaalsuseks," ütles Roose.

Linnavalitsus kiitis detailplaneeringu algatamise heaks mullu mais. Toona ütles abilinnapea Andrei Novikov, et detailplaneeringu menetlus võtab aega kaks-kolm aastat.

ERR-i uue telemaja ideekonkursi võitis 2019. aasta kevadel toimunud konkursil arhitektuuribüroo Kadarik Tüür Arhitektid töö nimega "Roheline lina". Konkursi lähteülesanne oli realistlik ja optimaalsete kuludega rajatav lahendus, mis arvestaks muinsuskaitse eritingimustega ning oleks mugav, nüüdisaegne, energiasäästlik ja madalate kasutuskuludega.

Uudis on täiendamisel.