Vene gaas liigub Lätti Eestit läbiva torulõigu kaudu

Juuli lõpus peatas Gazprom gaasitarned Lätti, kuna ettevõtte väitel rikkus Läti kahe riigi vahelist kokkulepet. Sel nädalal teatas Meduza, et tarned Lätti on taastatud.

Gaas jõuab Lätti Valdai-Pihkva-Riia gaasijuhtme kaudu ehk läbi Eesti territooriumi.

Eleringi kommunikatsioonijuht Ain Köster ütles ERR-ile, et Luhamaal paarikümne kilomeetri jagu Eleringile kuuluvat torulõiku läbib tõesti Venemaalt Lätti suunduv gaas, kuid Eesti ettevõte sellelt mingit ekstra tulu ei teeni.

"Lätil on Venemaaga üks gaasiühendus – Pihkva-Riia toru. Ajaloolistel põhjustel läbib see toru Eesti kagunurgas, Misso kandis umbes 22 kilomeetri ulatuses Eesti territooriumi," tõdes Köster. "Ülejäänud Eesti ülekandevõrguga see torulõik ühendatud pole. Kuna kõnealune toru on ühenduseks Läti ja Vene võrgu vahel, siis opereerib kogu ühendust, sealhulgas torulõiku Eesti territooriumil Läti süsteemihaldur."

Köstri sõnul on see tegelikult Vene-Läti toru, mis lihtsalt Eestit läbib, kuid üks pisike nüanss siiski on: toru lähedal on Misso asula ning see varustab gaasiga kohalikku koolimaja.

Gaasitarned Lätti taastusid 5. augustil. Varem on Latvijas Gaze teatanud, et ei osta gaasi otse Gazpromilt, vaid vahendajate kaudu ning tasub selle eest eurodes.

Euroopa Komisjon on ärgitanud Euroopa Liidu liikmesriike jätkama gaasi eest maksmist eurodes, kuna vastasel juhul rikutakse Venemaa suhtes kehtestatud majandussanktsioone.

2023. aastal kavatseb Läti Vene maagaasist täielikult loobuda.