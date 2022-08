Rushdie ründaja sai süüdistuse mõrvakatses

Politsei üritab välja selgitada, miks New Jersey korralikus äärelinnamajas elanud heal järjel Hadi Matar ikkagi kirjanikku ründas. Kas oli põhjus Iraani Islamivabariigi ühe asutaja, ajatolla Ruhollah Khomeini välja antud fatwas ehk sisuliselt korralduses Rushdie tappa või ehk leidub muidki ajendeid.

"On liiga vara öelda. Meil pole praegu tema ajendi kohta midagi kindlat teada, kuid me töötame koos FBI-ga ja šerifiteenistusega ja me teeme kindlaks, mis selle rünnaku põhjus või ajend oli," rääkis New Yorgi osariigi politseiülem Eugene Staniszewski.

Iraani propagandateenistused levitasid videosalvestusi, kust peaks näha olema iraanlaste üldine rõõm, et nende sõnul jumalateotaja lõpuks ometi teenitud karistuse on saanud.

"Ma kuulsin uudist televiisorist ja olin nii õnnelik, sest Salman Rushdie solvas ju meie prohvetit ja lõpuks ometi toimis fatwa, mille imaam Khomeini tema vastu andis," rääkis teherani elanik Bahmani.

Intellektuaalid ja kultuuritegelased kogu maailmas aga väljendasid peale nördimuse Rushdie ründamise puhul ka muret, et iseenesestmõistetavaks peetav eneseväljendusvabadus kipub koos muude inimõigustega kogu maailmas vähikäiku tegema.

"See rünnak oli muidugi ka osa suundumusest, väga hävitavast suundumusest nende jaoks, kes usuvad üldkehtivatesse inimõigustesse ja kes usuvad valikuvabadusse, kes usuvad väljendusvabadusse, kes usuvad avatud ühiskonda. Ma arvan, et juhtunu on osa suuremast kontekstist," ütles kodanikeühenduse Ühendkuningriigi Humanistid tegevjuht Andrew Copson.

Rushdie ise on endiselt intensiivravil hingamisaparaadi all. Ta võib ilma jääda ühest silmast ning tema maks on tõsiselt kannatada saanud, samuti on puruks lõigatud ühe käe närvid.