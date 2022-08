Salman Rushdie langes New Yorgis pussitamise ohvriks

USA-s New Yorgi osariigis ründas reedel üks mees noaga kirjanik Salman Rushdiet. Kirjaniku tervislik seisund pole praegu teada.

New Yorgi osariigi politsei teatel ründas pussitaja Rushdiet kaelapiirkonda. Politsei teatel on ründaja vahi all. Rushdie viidi helikopteriga haiglasse, vahendas BBC.

Rushdie on aastaid saanud tapmisähvardusi. 1988. aastal ilmus tema raamat "Saatanlikud värsid" ja Iraani liidrid andsid välja tema tapmist nõudva fatwa.

Rushdie on Bookeri preemia võitja. Ründamise hetkel esines ta Chautauqua institutsiooni üritusel.

Pealtnägijate sõnul jooksis üks mees lavale ja ründas Rushdie'd rusikaga või pussitas teda.

Rushdie saavutas kuulsuse 1981. aastal romaaniga "Kesköö lapsed". Eesti keeles ilmus raamat 2009. aastal.

Salman Rushdie Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Brian Snyder

Iraan on Briti kodanikust Rushdie tapmise eest välja pannud preemia, mis on umbes kolm miljonit dollarit.