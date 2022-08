Soomes pole ühtset seisukohta, kas ja kuidas Vene turiste piirata

Nii Eesti, Läti, Leedu kui ka Poola on juba otsustanud Vene viisade väljaandmist piirata.

Euroopa Liidu eesistujamaa Tšehhi välisminister Jan Lipavsky toetas viisade väljastamise lõpetamist. Ta kavatseb selle teema tõstatada augusti lõpus toimuval Euroopa Liidu välisministrite mitteametlikul kohtumisel Prahas.

Soome valitsusel ei ole veel seisukohta, kuidas Vene turistide liikumist piirata. Välisministeerium on uurinud võimalust teha turismiviisa saamine praegusest keerulisemaks.

Helsingi ülikooli teaduri Timo Miettineni hinnangul on tavaliste venelaste liikumine paljudele EL-i riikidele nii oluline, et nõutavat ühehäälset otsust pole veel näha. "Kui mõelda tavaliste venelaste reisipiirangutele, siis hetkel ei ole Euroopa 27 liikmesriigi seas sellele täit toetust," ütles Miettinen YLE-le.

Välispoliitika instituudi vanemteadur Jussi Lassila ütles, et täielik viisapiirang oleks kahjulik Vene opositsioonile, kellele on läände liikumine eluliselt oluline. Samuti ei tähenda see, et Vene rahvas pöörduks ühtäkki Putini vastu. Selline otsus võib lõpuks töötada hoopis Putini kasuks, leiab Lassila, sest see tõestab taas kord Vene liidri retoorikat, et Läänt ei saa usaldada. Lassila avaldas lootust, et venelaste reisimist piiravat otsust ei võetaks vastu emotsioonihulluses, vaid selge kaalutlusega.

Range joone pooldajad on viisakeeldu põhjendanud sellega, et tavalised venelased lepivad vaikselt oma riigi sõjaga Ukrainas. Kollektiivse süü idee Lassila hinnangul aga ei kehti olukorras, kus opositsioon on allasurutud ja puuduvad reaalsed võimalused protestiks. "Kui see retoorika on nii ühekülgne, et laps visatakse koos vanniveega välja, siis on see minu arvates moraalselt vale, aga ka poliitiliselt lühinägelik," sõnas Lassila YLE-le.

Lootus, et piiri sulgemine suurendab rahulolematust Venemaal ja paneb inimesi Putini režiimi vastu pöörduma, on Lassila arvates lapsik. Ta tuletab meelde, et valdav enamus venelasi välismaal ei puhka ja otsus ei liiguta neid kuidagi.

Lassila toetab ettepanekut tõsta viisatasusid ja suunata sellest saadav tulu Ukrainasse. Lisaks oleks oluline meenutada sõda Soome piiril.