Festivale on sel suvel palju, kuid nende korraldamine on muutunud kallimaks

Koroonapandeemia tõttu on kahe aasta jooksul edasi lükkunud mitmed suurüritused, mistõttu on tänavune suvi väga festivalirohke. Korraldamine on muutunud aga kallimaks ja seega teevad korraldajad festivale väiksemas mahus.

15. korda toimuva Viru Folgi peakorraldaja Peep Veedla sõnul on nende meeskond juba harjunud, et rahvast käibki koroona tõttu vähem. Sel aastal tuli ka esinejate plokki hõrendada.

"Eelmine aasta sai välja kuulutatud "naabrite aasta", aga see tuli veebruari lõpupäevadel muuta "sõbralike naabrite aastaks", mistõttu üks naabritest tuli annulleerida. Ja nii ongi meil nüüd Soome, Rootsi ja Läti esinejad lisaks omadele," rääkis Veedla.

Veedla sõnul on festivali korraldamise kulud varasemast umbes 30 protsenti kõrgemad ja paar lava jäeti sel aastal ehitamata.

Eesti Kontserdi korraldatavad Saaremaa ooperipäevad toimusid üle kahe aasta täismahus ning külastajaid oli ligi 9000. Kasumit see kaasa ei toonud, sest ka nende kulutused olid suuremad kui varem, seda eelkõige tehniliste kulude näol.

"Tehniline pool läks kallimaks umbes 43 protsenti võrreldes 2020. aastaga ja suurem hüpe toimus juba eelmisel aastal. Mis juhtub järgmisel aastal, ei tea. Eeldame ikkagi mõningast kulude kasvu seoses väga suure inflatsiooniga," lausus Eesti Kontserdi juht Kertu Orro

Tänavune aasta on erakordselt festivalirohke, lisas ta.

"Ei mäletagi sellist festivalisuve, kus kultuurisündmuste pakkumist nii palju on. Eks me tajusime ise ka konkurentsi ja sellest tulenevalt kõik korraldajad pidid veelgi rohkem pingutama, et publik just tema sündmusest tuleks osa saama," nentis Orro.

Sel aastal näeb ka mitmeid uusi sündmusi. Nende seas Tallinnas Põhjala tehases toimunud Hennessy Urban Festival.

"Tegemist on elustiilifestivaliga. Siin on hästi suur fookus kunstil-kultuuril üldisemalt ja muusikal, aga just alternatiivsemal muusikal. Eesti artistidel, kes ei ole muidu teisi festivale väisanud suve jooksul, kes on natuke peitu jäänud," lausus Hennessy Urban festivali korraldaja Hanna Laasmägi.

Festivalikorraldajate sõnul on eestlased üldiselt ikka kultuuri armastav rahvas. Sel aastal lisandus ka palju välisturiste.