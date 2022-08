Saaremaa otsib elanikega koos punamonumentide jaoks lahendusi

Tehumardi memoriaal on kindlasti tuttav paljudele. 1966. aastal püstitatud mõõka meenutav 21 meetri kõrgune betoonsammas oli omal ajal nii-öelda kohustuslikuks turismiobjektiks Saaremaa külastajatele. Ka praegu peatuvad seal päevas kümned autod.

Siiani saab sealt lugeda, et punaarmeelased on olnud Saaremaa kaitsjad ja vabastajad. Seal on ka viisnurkadega hauatähised 195 Tehumardi lahingus hukkunud punaarmeelase nimega. Üle tee on tagasihoidlik mälestuskivi samas lahingus Saksa poolel langenute mälestuseks.

"Tehumardi puhul on tõesti tähendus laiem. Isegi kui sinna maetud inimesed maetakse ümber näiteks kalmistule, siis tuleb langetada omaette otsus selle mõõga või samba osas. Võib-olla tehakse seal väikesed muudatused teksti või punasümboolika osas. Aga et see sammas, väga ilusti tehtud ju omal ajal, et see sinna püsti jääb," ütles muinsuskaitseameti peadirektor Liisa Pakosta.

Saaremaa vald on ühendust võtnud ka Tehumardi samba ühe autoriga, Riho Kullaga, kellelt on võimalik veel arvamust küsida.

"86-aastane härra Kuld ütles, et tema jaoks ei ole probleemi, kui on vaja monumendilt lihvida maha või eemaldada Vene okupatsiooni ülistavad kirjad – andke tuld ja tehke ära!" ütles Saaremaa valla abivallavanem Koit Voojärv.

Saaremaa vald on kaardistamas Saaremaa punamonumente ja hauatähiseid ja teada on neid praegu üle 30. Ainuüksi Sõrve sääre ühekilomeetrisel lõigul on neid kokku vähemalt neli. Ja kõik need ei ole väidetavalt hauatähised.

Saaremaa vald on küsimas valla eri piirkondadest arvamust, mida nendega ette võtta

"Sambaid on ju meie piirkonnas kuskil 16 tükki. Võib olla see visuaalne reostus koristada ära nendest kohtadest, kus ei ole haudu, kus on mälestusmärgid ja kivi, et siin toimus see lahing ja kangelaslik Nõukogude armee... Sellise tekstiga, need võiks ära koristada ja metsade vahel need väiksed sambad, kus on ka "au kangelastele". Kui seal ei ole ikkagi maetud kedagi, siis need sümbolid võiks küll ära koristada," rääkis Salme osavallakogu aseesimees Kalmer Poopuu.

Nii Saaremaal asuvad Tehumardi mõõk kui ka Tagavere teise maailmasõja hukkunute ühishaud on mõlemat tunnistatud kultuurimälestisteks.