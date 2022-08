Haavisto: Vene viisade arvu tuleb vähendada kümnendikuni

Soome välisministri Pekka Haavisto sõnul on Soomel plaan oluliselt vähendada Vene Föderatsiooni kodanikele antavate viisade arvu. Samas on ministri sõnul kõige olulisem jõuda Euroopa Liidu ühise seisukohani.

Välisminister Haavisto sõnul tuleks Soome poolt välja antavate viisade arvu Vene kodanikele vähendada kas kümnendikule või viiendikule praegusest tasemest, vahendab Soome rahvusringhääling Yle.

Praegu saab Soome Vene kodanikelt umbes tuhat viisataotlust iga päev. Haavisto välja pakutud piirangu korral oleks korraga menetluses ainult 100 kuni 200 taotlust päevas.

Haavisto sõnul töötab Soome välisministeerium välja mudeli, mille alusel vähendatakse turismiviisasid ja selle asemel võetakse prioriteetsemaks näiteks viisataotlused riigi perekondlikel põhjustel külastamiseks, töötamiseks või õppimiseks.

Ministri sõnul on tema välja pakutud variant mõistlik. Haavisto toob ka välja, et paljud Soomes on ärritunud, et kuigi Ukrainas käib sõda, siis see pole Vene turiste mõjutanud.

Samuti märgib Haavisto, et viisataotluseks tuleb teha avaldus ning avalduse esitamise aega saab piirata. Välisministeeriumi hinnangul oleks see kõige lihtsam ja kõige õiguspärasem viis probleemile lähenemiseks.

Välisminister lubas, et esitab oma ettepaneku valitsusministritele teisipäevasel mitteametlikul kokkusaamisel. Otsustuspädevus piirata viisade väljaandmist on välisministeeriumil.

Haavisto sõnul on kõige olulisem jõuda Euroopa Liidus ühise positsioonini Vene kodanikele viisade andmise osas. Praegu annavad enim Vene viisasid välja Kreeka, Itaalia ja Hispaania ning nende riikide poolt välja antud viisadega saavad nad siseneda Euroopasse läbi Soome.

Isegi kui Soome üksi piiraks turismiviisade välja andmist, siis saaksid riiki läbi teiste Schengeni riikide viisadega Vene kodanikud.

Soome on paljuski muutunud transiitmaaks, kus peale sisenemist suundutakse Helsinki Vantaa lennujaama ning sealt lennatakse edasi mujale Euroopasse. Sedasi minnakse mööda lennukeelu piirangutest.

Minister kinnitas, et Soome lahendused lähevad kindlasti käiku augusti jooksul. Augusti lõpus on Euroopa Liidu välisministrite mitteametlik kohtumine Prahas. Praeguseks on viisakeeldu toetanud mitmed riigid, sh Euroopa Liidu eesistujariik Tšehhi.