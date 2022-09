Venemaa piiririigid otsivad ühiselt võimalusi venelaste turismi takistamiseks

Venemaaga külgnevad riigid peavad aktiivselt kõnelusi, et leida ühiselt võimalused, kuidas piirata Vene kodanike turismireise Euroopa Liitu nende territooriumi kaudu.

"Regulatiivne alus selleks on paigas. Meil on kaks võimalust piirangu kehtestamiseks – riiklik sanktsioon, mis kehtestatakse valitsuse määrusega või riigipiiri ületamise piiramine, milleks on vaja valitsuse korraldust," ütles siseministeeriumi pressiesindaja Veiko Pesur ERR-ile. "Praegu teevad piiririigid ühise otsuseni jõudmiseks tempokalt koostööd," lisas ta.

Pesur ei osanud siiski öelda, millal riikidevahelist kokkulepet võiks oodata, kuid andis mõista, et üksmeelele loodetakse jõuda lähipäevil.

"Kui riigid on kokku leppinud ühises lähenemises, teeb siseminister valitsusele otsustamiseks ettepaneku," selgitas ta protsessi edasist käiku.

Eesti ja teised Balti riigid ning Soome ja Poola soovivad piirata Vene kodanike turismireise Euroopa Liitu, kuna leiavad, et alusetult Ukrainat ründava riigi kodanikel ei ole moraalset õigust käia Euroopas puhkamas ajal, kui ukrainlased oma kodumaad kaitstes hukkuvad. Kuna Euroopa Liit peatas pärast sõja algust tsiviillennud Venemaale, kasutavad Vene kodanikud Euroopasse pääsemiseks maismaatransporti ning sisenevad Schengeni viisapiirkonda oma naaberriikide kaudu.

Euroopa Liidu välisministrid ei jõudnud sel nädalal Prahas peetud kohtumisel üksmeelele Vene turistide sissesõidu piiramises, kuid jätsid piiririikidele õiguse teemaga iseseisvalt tegelda. Välisministrid otsustasid siiski peatada Venemaaga aastaid tagasi sõlmitud viisalihtsustuslepingu, mille alusel said Vene kodanikud seni Schengeni viisa kiiremini, odavamalt ja lihtsamalt.