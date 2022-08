Biden allkirjastas suure kliimaeelnõu

USA kongress andis reedel heakskiidu seaduseelnõule, millega suunatakse miljardid dollarid kliimamuutuste vastu võitlemiseks. President allkirjastas eelnõu teisipäeval. Eelnõu on oma ulatuses piiratum kui demokraatide 2021. aasta sügisel tsentristlike demokraatide toetuse puudumise tõttu läbi kukkunud sarnane eelnõu.

Nime järgi inflatsiooniga võitlemise eelnõu (Inflation Reduction Act) järgi investeeritakse kliima- ja energiaprogrammidesse USA-s üle 370 miljardi dollari.

Programmidega loodetakse vähendada USA süsinikheidet kümnendi lõpuks 40 protsenti alla 2005. aasta kasvuhoonegaaside heitmetaset, vahendab The New York Times.

Investeeringutepakett on suuresti rahastatud maksutõusudega, sh loodi uus maks kui ettevõtte ostab iseenda aktsiaid tagasi. Suurematele ettevõtetele kehtestatakse ka 15 protsendi suurune miinimummaks.

Uue eelnõu kohaselt kasutatakse maksusüsteemi, et motiveerida inimesi ostma elektriautosid, päikesepaneele ja taastuvaid elektriallikaid nagu tuule- ja päikeseenergia. Samuti eraldati vahendid nimetatud seadmete ehitamiseks vajalike tehaste rajamiseks.

Tõenäoliselt on tegu viimase suurema seadusandlusega, mis saab vastu võetud enne USA-s novembris toimuvaid vahevalimisi, hindab The New York Times.

Kongressis toimus reedel hääletus eelnõu üle selge erakondliku kuuluvuse järgi, eelnõud toetas 220 esindajatekoja liiget ja vastu oli 207.

Vabariiklaste sõnul on eelnõu liiga suure ulatusega ja majanduslikult kallis ebaselgel perioodil. Vabariiklaste juht esindajatekojas Kevin McCarthy lubas vabariiklaste enamuse korral eelnõu tagasi keerata.

Demokraadid pidid eelnõu läbiminemiseks suutma leida konsensuse enda erakonna sees, mis oleks vastuvõetav nii partei vasaktiivale kui suurte kulutuste suhtes skeptilistele tsentristidele.

Vabariiklaste sõnul ei vähenda eelnõu inflatsiooni ning nad kritiseerisid maksutõuse ja suuremaid föderaalvalitsuse kulutusi.

Paljude majandusteadlaste hinnangul leevendab eelnõu küll inflatsiooni aga mõõdukalt ning alles pikas perspektiivis.

Eelnõu on sisuliselt sarnane novembris läbikukkunud 2,2 triljoni suurusele eelnõule Build Back Better Act. Tollases eelnõus sisaldusid suuremad muutused maksusüsteemile ja föderaalne vanemapuhkus ning paljud muud kulutused, millega demokraadist tsentrist Joe Manchin ei olnud päri.

Manchini vastuseisu tõttu ei olnud demokraatidel piisavalt hääli, et eelnõu algsel kujul vastu võtta. Seetõttu loobuti USA heaoluriigi laiendamisest ning Trumpi 2017. aastal kehtestatud maksumuudatuste muutmisest.

USA president Joe Biden allkirjastas inflatsiooniga võitlemise eelnõu teisipäeval, vahendab Reuters. Eelnõu allkirjastamisel osales ka demokraadist senaator Joe Manchin, kelle toetuse vajalikkuse tõttu eelnõu sisu oluliselt muudeti.