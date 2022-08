Terviseameti hinnangul on koroonaviiruse leviku vähenemine ajutine nähtus

Terviseameti eelmise nädala ülevaade näitas, et koroonaga nakatumine on Eestis pöördunud langusesse. See võib olla märk sellest, et nakatumise vähenemist saabki trendiks pidada, kuid arvestades, et paari nädala pärast algab kool, pöördub haigestumine tõenäoliselt siiski tõusule, ütles Sepp.

"Mida me näeme teiste riikide kogemuse pealt, on see, et riikides, kus omikroni BA5 tüvi sai domineerivaks, saavutas platoo, püsis mõnda aega kõrgel tasemel, hakkas haigestumine alla tulema. Ka üldiselt on näha Euroopas, et haigestumine on langustrendis. Mingil määral me saame selle nädala langust ja eelmise nädala stabiliseerumist sellega seostada ja leida paralleele. Kindlasti saab kõige täpsema hinnangu anda tagantjärele," lausus Sepp.

"Mida me ei tohi unustada – me oleme augusti keskpaigas, peagi on algamas kool ja puhkuste periood on lõppemas. See kindlasti toob kaasa ajutise või püsivama haigestumise kasvu. Seda on eelnevate aastate kogemus kindlasti näidanud," lisas ta.

Sepa sõnul peab arvestama ka seda, et eelmiste aastatega võrreldes on rohkem vaktsineeritud ja haiguse läbi põdenud inimesi, mistõttu on haigestumisi vähem.

"Teine asi on see, et meie testimisstrateegia on oluliselt muutunud, mis tähendab, et võib-olla kõiki kergemalt haigestunuid me ei näegi statistikas. Eelkõige saame järeldusi teha raske haigestumise ehk hospitaliseerimise pealt, aga praegune trend on see, et BA5 tüvi ei ole nii raskesti kulgev ja inimeste immuunfoon on kõrgem ehk seetõttu me ei näe nii palju haigeid haiglas," lausus ta.

Seetõttu pole Sepa sõnul võimalik ka öelda, kui palju ja kas üldse on nakatumist üles viinud kõikvõimalikud suveüritused. "Me ei testi enam inimesi nii laialdaselt ja kõikide nakatunutega ei võeta ühendust, mis tähendab, et nakatumise paiku ei selgitata välja. Meil ei ole nii täpseid andmeid, et saaksime väita, et erinevad üritused on nakatumisi põhjustanud. Küll aga, kui vaatame eelnenud aastatele tagasi, kui me seda tegime, siis üritused tõid kaasa suuremaid ja väiksemaid nakatumisi. Seetõttu võib öelda, et see on ka sel suvel nii," lausus ta.

Neljanda ehk teise tõhustusdoosi tegemise soovitus pole praegu muutunud: terviseamet soovitab seda kindlasti teha riskirühma kuuluvatel inimestel, kes saavad ka vastava kutse. Neljanda vaktsiinidoosi peaks samas saama iga soovija, sest Sepa kinnitusel Eestil vaktsiinidest puudust kindlasti pole.

Eelmise nädalal vähenes haigestumus nädal varasemaga võrreldes 11 protsenti, laboratoorselt kinnitatud juhtude arv vähenes 14 protsenti ning kliiniliselt diagnoositud juhtude arv 8 protsendi võrra. Nakatamiskordaja R oli esmaspäeva seisuga 0,94. Hospitaliseerimist arvestava riskimaatriksi järgi on koroonaviiruse leviku riskitase keskmine.