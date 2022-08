Taisto Liinid lõpetab kaugliinide teenindamise

Taisto Liinide juhataja Taisto-Taimo Kängsepp tõi sulgemise põhjusena välja mahtude vähenemise ja kütuse hinna tõusu.

"Liinivedu on viimasest kahest koroonatalvest räsitud ja on näha, et kolmas talv parem ei tule. Bussinduses loevad tegevusmahud ja kunagiste mahtude taastumisele ei saa panustada. Vahepeal on maailm ja inimeste harjumused muutunud," ütles Kängsepp.

"Diislikütuse hind on vähemalt kaks korda kallim kui kaks suve tagasi. Eeloleval talvel läheb inimestel suur hulk oma sissetulekust sellele, et saada kõhud täis ja hoida tuba soe, seega ei saa me prognoosida bussireisijate arvu kasvamist," lisas ta.

"Kolmanda asjaoluna tuleb ära mainida, et kuigi ühistransport osana turismisektorist on koroonalainetest kõige rohkem pihta saanud majandussektor, siis valdkonda reguleerivat ühistranspordiseadust ei ole peetud vajalikuks viimase kahe ja poole aasta jooksul praegustele muutuvatele oludele vastavaks kohandada," põhjendas Kängsepp kaugliinide sulgemisi.

"Võrumaa ettevõtjana jätkan kohaliku kogukonna huvides alates 22. augustist Võruga seotud Võru-Tartu ja Võru-Tallinna bussiliinide teenindamisega. Keskendume järgnevalt tellimusvedudele ja seda suuremas mahus väljaspool Eestit. Sellise suure üleriigilise liinibusside võrgu käigushoidmise lõpetame ära, praegusel kujul ei ole sellel ettevõtlusvaldkonnal perspektiivi," rääkis Taisto-Taimo Kängsepp.

"Kindlasti minu otsus halvendab osas Eesti piirkondades ühistranspordi kättesaadavust, samas usun, et on kohapealseid bussiettevõtteid, kellel on võimalik avada täiendavaid bussiliine," ütles Kängsepp veel.