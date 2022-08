Hiidlased viivad Kärdlast minema Kivi Jüriks kutsutud sõjamonumendi

Vallavanem Hergo Tasuja ütles, et vallavalitsus kooskõlastab muinsuskaitseametiga Kivi Jüri teisaldamise Hiiumaa militaarmuuseumisse, mille järel viiakse kuju sinna.

Lisaks teisaldab vallavalitsus Käina kiriku juures, Kärdla linnapargis ja Heltermaa sadamas asuvad ühishaudade tähised, millel on viisnurgad ja viited 1940-ndate aastate sündmustele. Hauad märgistatakse neutraalse ja asjakohase tähisega.

Veel juuli lõpus polnud Hiiu vallavalitsusel Kivi Jüri teisaldamist kavas. "Me täna ei tegele selle kuju teisaldamisega, pigem lähtume arvamusest, et ajalugu tuleb tunda ja ajalugu tuleb selgitada. Me peame mäletama, et Eesti ajalugu on olnud keeruline," ütles Tasuja toona ERR-ile. Samuti ütles Tasuja, et kuju juures "ei käi keegi okupatsioonivõimu ülistamas."

1966. aastal püstitatud ja kiivrit kandvat sõduri pead kujutav graniitskulptuur on rahva seas tuntud Kivi Jüri nime all. Endel Taniloo ja Ülo Sirbi üle nelja meetri kõrge kuju peal on kirjas "Hiiumaa kaitselahingute kangelastele 1941". See oli aasta, mil sakslased Hiiumaa punavägede käest vallutasid.