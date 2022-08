Ekspeaministrid: valitsus peab leidma lahenduse elektri hinna langetamiseks

Peaminister Kaja Kallase kutsel Stenbocki majja kogunenud endised valitsusjuhid ütlesid, et üheks olulisemaks küsimuseks, mis tuleks praegusel valitsusel lahendada, on see, kuidas langetada elektri hinda.

Aastatel 2005 kuni 2014 peaministri ametis olnud Andrus Ansip ütles, et lahendus on investeeringutes, sest elektri tootmise võimsusest on nappus käes. Ansipi sõnul võiks investeerida tuule- ja päikeseenergiasse ning samuti tuumajaama ehitusse.

"Baasvõimsust igal pool Euroopas – mitte küll päris igal pool, aga paljudes riikides, nagu Prantsusmaal – üritatakse katta tuumaenergiaga. Praegu olukord on hoopis muud kui siis, kui mina peaminister olin – nüüd on olemas juba väikesi reaktoreid, mis Eesti pisikesele turule ära mahuvad. Ja julgustaks küll mõtlema investeeringutele tuumaenergiasse," lausus Ansip.

Juhan Partsi (peaminister 2003 kuni 2005) sõnul tuleks kõigepealt hinnata kõiki tuumajaama rajamisega seotud riske. Ajal, kui Parts oli majandusminister, analüüsiti Eesti tuumajaama rajamise võimalusi. Märtsis 2011 Fukušima tuumajaamas toimunud avarii tõttu jäi Eestisse tuumaelektrijaama rajamise idee soiku, meenutas Parts.

"Ma ei välistaks seda. See on intellektuaalselt huvitav idee, aga sellega seotud riskidest tuleb rääkida erapooletult. Julgeolekuriskid – me näeme, mis toimub praegu Zaporižžja tuumaelektrijaamas, see on äärmiselt tõsine aspekt," ütles Parts.

Parts märkis, et kõiki riske, ka neid, mis on seotud investeeringutega, tuleks tõsiselt kaaluda. Partsi sõnul võiks põlevkivielektrijaamu juurde ehitada.

"Mina ei suru oma arvamust kellelegi peale, nagu Artur Alliksaar luuletanud on. Aga ma ei näe alternatiivi tahke kütuse jaamadele Auveres," ütles ta.

Tiit Vähi (peaminister 1992, 1995–1997) ütles, et valitsusel on rohkem informatsiooni, kuidas kõrge elektri hinnaga toime võiks tulla. Vähi ei andnud praegusele valitsusele soovitusi.

"Mis mina ütlen – see elektri hind on anomaalia ja Eesti elanikkond ei suuda seda taluda. Ma mõtlen siin nii korteriomanikke, majaomanikke, aga ka ettevõtteid. See on kõige tähtsam küsimus täna. Ja ma arvan, et Kaja Kallas oma nõunike ja ministritega lahendavad selle küsimuse. See ei saa edasi kesta niimoodi," lausus Vähi.

Igal aastal kogunevad endised peaministrid vahetult enne Eesti taasiseseisvumise aastapäeva Stenbocki majja, et meenutada peaministriks oldud aega ja rääkida poliitikast. Kõik endised peaministrid pole siiani veel kordagi kokku saanud. Seekord jäid tulemata Mart Laar ja Jüri Ratas.

Eelmistest valitsusjuhtidest tulid neljapäeval kohale Edgar Savisaar, Andres Tarand, Tiit Vähi, Mart Siimann, Siim Kallas, Juhan Parts, Andrus Ansip ja Taavi Rõivas.

Üritusel ei osalenud haigestunud Mart Laar ega ka Jüri Ratas, kelle mittetuleku põhjused pole teada.