Zelenski hoiatab Venemaa jõhkra rünnaku eest Ukraina iseseisvuspäeva eel

President Volodõmõr Zelenski hoiatas ukrainlasi, et nad oleksid järgmisel nädalal iseseisvuspäeva tähistamiseks valmistudes valvsad, kuna Venemaa võib tahta Krimmi rünnakute eest kättemaksu.

Zelenski ütles laupäeval oma igaõhtuses videokõnes, et ukrainlased ei tohi lubada, et Moskva Nõukogude võimu alt iseseisvumise 31. aastapäeva tähistamisel nende seas "levitab meeleheidet ja hirmu", vahendas The Guardian.

"Me kõik peame olema teadlikud, et sel nädalal võib Venemaa proovida teha midagi eriti inetut, midagi eriti tigedat," ütles Zelenski 24. augustil tähistatava aastapäeva eel, mil möödub ka kuus kuud Venemaa laiaulatusliku sissetungi algusest Ukrainasse.

Laupäeval tabas Venemaa rakett Lõuna-Ukraina linna Voznosenski elamurajooni tuumaelektrijaama lähedal, haavates 12 tsiviilisikut, teatasid Venemaa ja Ukraina ametiisikud.

Zelenski viitas oma pöördumises ka viimastel päevadel toimunud plahvatuste seeriale Krimmis.

Ukraina ei ole rünnakute eest vastutust võtnud, kuid analüütikute sõnul on vähemalt osa neist saanud võimalikuks tänu Ukraina vägede kasutatavale uuele varustusele.

"Sel aastal on Krimmi õhus sõna otseses mõttes tunda, et sealne okupatsioon on ajutine ja Ukraina tuleb tagasi," ütles Zelenski.

Sumõ oblasti kuberner Dmõtro Žõvitski ütles, et Vene väed tulistasid oblasti põhjapoolseid piirkondi suurtükiväe ja miinipildujaga.