Minister Peterson: ravikindlustussüsteemi on vaja muuta

Kunstnike liit on algatanud kampaania, et anda ravikindlustus kõigile Eesti elanikele. Tervise- ja tööministri Peep Petersoni (SDE) sõnul jääb aina vähemaks ravikindlustussüsteemi üleval pidavaid maksumaksjaid ning seetõttu on vaja senist maksusüsteemi muuta ning hakata maksustama lisaks palgale ka muid tulusid.

Ravikindlustusssüsteem on mõelduds inimestele, kes töötavad viis päeva nädalas üheksast viieni, aga tänapäeval on töösuhted muutunud ja kõigile senine süsteem ei sobi.

Aastaid on räägitud, et haigekassa kindlustuse saamise süsteem on ajale jalgu jäänud, nüüd on kunstnike liit teema taas tõstatanud lootuses, et peale kevadisi riigikogu valimisi leitakse poliiitiline tahe probleemi lahendamiseks.

"Loovisikul on töötasu nii väike, töötasu on katkendlik, et jääb väga vähe puudu pärast maksude maksmist, et see tagaks ravikindlustuse. Maksu maksad, aga markantne näide, jääb paar eurot puudu riigi poolt kehtestatud miinimumist ja saa jääd ilma ravist," rääkis kunstnike liidu president Elin Kard.

Kuigi kampaania taga on kunstnike liit, pole see Kardi sõnul vaid loovisikute probleem, muutunud töösuhete tõttu on samas olukorras ka platvormitöötegijad, nagu näiteks kullerid ja taksojuhid, aga ka väikeettevõtjad ja põllumehed.

Töö- ja terviseministri Peep Petersoni sõnul on vaja senist süsteemi muuta, sest järjest enam on ravikindlustuseta inimesi.

"Teine tahk on see, et järjest vähem on neid gruppe, kes ausalt ja täisväärtuslikult panustama haigekassasse, et oleks kus ravi pakkuda," lausus Peterson.

Minister loodab valimisteks tööandjate ja ametiühingutega läbiräägitud lahenduse välja pakkuda, et poliitikutel oleks, millele probleemi lahendamisel tugineda.

"Ilmselt tuleb maksustada mitte ainult töötamist töölepingu alusel, vaid tuleb maksustada tulusid olenemata sellest, kust see on pärit. Ei saa klassikalise töösuhte pealt ülal pidada haigekassat. Nagu ma ütlen – Maxima kassapidaja ei ole seda karistust välja teeninud, et tema üksinda peab seda kassasüsteemi püsti hoidma," rääkis Peterson.

Riigikogu rahanduskomisjoni liikme Aivar Sõerdi (Reformierakond) sõnul nõuaks ravikindlustuse tagamine kõigile hinnanguliselt 38 miljonit eurot lisaraha, samas raha tervishoius juba praegu napib.

"Kui kindlustuspõhimõte ära kaotada, see tähendab, et luuakse ebasoovitav stiimul ka sotsiaalmaksu miinimumi mitte maksta. Enamlevinud ümbrikupalga vorm ongi selline, et deklareeritakse miinimumpalk, makstakse sellelt siis sotsiaalmaksumiinimum ja ülejäänud, seda ületav osa makstakse ümbrikus," lausus Sõerd.

Ka ei ole Sõerdi sõnul mõistlik dividendide maksustamine sotsiaalmaksuga, sest see võib viia olukorrani, kus suurettevõtted loobuvad Eesti kaudu dividendide maksmisest.