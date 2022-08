Enefit Poweri palgaläbirääkimised tõotavad tulla pingelised

Erinevatel põhjustel vajab energiaturg taas rohkem põlevkivi. Seda maavara kaevandavas ja väärindavas Enefit Poweris töötab praegu 1800 inimest, kusjuures aasta algusest on lisandunud 500 töötajat. Sel aastal on plaanis tööle võtta veel paarsada inimest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eesti Energia juhatuse esimehe Hando Sutteri sõnul on inflatsioon palgasurve alla seadnud ka Eesti Energia.

"Palgad tõusevad ka meil ja on ka sellel aastal juba tõusnud. See tuleneb sellest, et meil on palju tööd ning seetõttu on võimalik ka head palka teenida. Aga kui me räägime inflatsioonist ja palkadest, siis elektrihinnas on üks komponent ka meie palgakulu, nii et kui me väga hoogsalt palkasid tõstaksime, siis see annaks ka inflatsioonis tunda," rääkis Sutter.

Ametiühingute esindajad nentisid, et lisaks hinnatõusule tuleb palgaläbirääkimistel arvestada sellegagi, et pingeid lisab piirkonna punamonumentide ümber toimuv.



"Läbirääkimisi kindlasti nad mõjutavad, sest inimeste emotsioone me ei saa maha tõmmata ja kahjuks kõik ei ole möödunud alati sujuvalt. Aga töökohal me proovime poliitika ja töö lahus hoida. Me teeme kõik selleks, et töökohal

oleksid olulised vaid tööülesanded," ütles kaevurite ja energeetikute ametiühingu juhatuse esimees Marina Lukjanova.



Esmaspäeval tutvus Enefit Poweris kollektiivlepingu sõlmimise eelsete meeleoludega tervise- ja tööminister Peep Peterson.

"Tulin töötajatele solidaarsust avaldama, et me pole neid unustanud, aga ma tahaks just rõhutada, et siin on kogu aeg arengut olnud, mida me saame toetada ja me peame toetama, sest Narva on Eesti linn ja kindlustunne on hädavajalik neile inimestele, kes siin elavad," lausus Peterson.

Uue kollektiivlepingu sõlmimise läbirääkimised algavad Enefit Poweris sügisel.