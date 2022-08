Reinsalu: FSB väited Dugina tapja Eestisse tulekust on provokatsioon

"Jah, see on välisministeeriumi hinnang praegu," ütles Reinsalu ERR-ile.

"Me käsitleme seda Vene Föderatsiooni provokatsioonina väga pikas provokatsioonide reas ja rohkem meil selle kohta hetkel öelda ei ole," lisas Reinsalu.

Reinsalu sõnul üritab nii Venemaa avaldada Eestile survet Ukraina toetamise eest.

"Miks Eesti koges alates Pronksiööst suurimaid küberrünnakuid? Miks Venemaa endine president kaks nädalat tagasi ütles, et see on nende tegematajätmine, et Eesti on veel vaba riik? Ma arvan, et kõik need sündmused ja erinevad aktsioonid asetuvad laiemasse konteksti ja selleks on avaldada nii Eestile ja mitmetele teistele riikidele, kelle toetus Ukrainale on olnud ühemõtteline erinevate meetoditega survet," rääkis Reinsalu.

Venemaa marurahvuslasest ideoloogi ning president Vladimir Putini liitlase Aleksandr Dugini tütar Darja Dugina hukkus laupäeva õhtul Moskva lähedal autopommi plahvatuses, mis võis olla mõeldud tema isale.

FSB sõnul on toimunu taga Ukraina kodanik Natalja Vovk, kes olevat pärast plahvatuse korraldamist Eestisse pagenud.

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski nõunik Mõhhailo Podoljak on öelnud, et Ukrainal pole auto plahvatusega, kus sees oli Aleksandr Dugini tütar, mingit pistmist.

Vene propagandakanali RT juht Margarita Simonjan ärgitas sotsiaalmeedias Vene eriteenistusi Eestis sekkuma.

"Dasha tapjad on juba Eestis. Eesti muidugi neid meile välja ei anna. Ma arvan, et meil on professionaale, kes tahaksid imetleda Tallinna torne," kirjutas Simonjan.

Simonjani kirjutis viitab 2018. aastal Suurbritannia linnas Salisburys Vene topeltagendile Sergei Skripalile korraldatud keemiarünnakule.

Suurbritannia süüdistab rünnakus kahte Vene julgeolekutöötajat, kes tulid Suurbritanniasse ilmselt valepasse kasutades ning väitsid hiljem meedias, et nende eesmärk oli turismireisi käigus Salisbury kuulsat katedraali vaatama minna. Mürgitamises osalemist on Venemaa aga seni eitanud.