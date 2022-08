FSB väitel liikus ka teine Dugina atentaadis osaleja Eesti kaudu

"Dugina tapmist valmistas koos Vovkiga Moskvas ette veel üks ukraina diversiooni-terrorirühmituse liige, Ukraina kodanik Bogdan Petrovitš Tsõganenko (sünd. 1978), kes saabus Venemaale 30. juulil, kasutades transiidina Eestit ja lahkus päev enne Dugina õhkulaskmist," teatas FSB pressiteenistus esmaspäeval.

Vene marurahvuslasest ideoloogi Dugini tütar Darja Dugina hukkus 20. augusti õhtul Moskva lähedal autopommi plahvatuses, mis võis olla mõeldud tema isale. FSB sõnul on toimunu taga Ukraina kodanik Vovk, kes olevat pärast plahvatuse korraldamist koos tütrega Pihkva oblasti kaudu Eestisse pagenud.

Venemaa julgeolekuteenistuse väitel varustas Tsõganenko Vovki võltsitud autonumbritega ja registreerimisdokumentidega Kasahstani kodaniku Julija Zaiko nimele. Samuti pani ta koostöös Vovkiga Moskvas renditud garaažis kokku pommi, mis hiljem Duginat vedanud autos plahvatas.

Välisminister Urmas Reinsalu on öelnud, et FSB jutt, nagu oleks väidetav tapja Eestisse saabunud, on Venemaa infooperatsioon ja provokatsioon. Samuti on mitu Eesti analüütikut juhtinud tähelepanu vastuoludele FSB jutus, öeldes, et kui kõik toimus nii, nagu Vene eriteenistus väidab, näitab see FSB suurt läbikukkumist.