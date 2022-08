Elron: 2024. aasta detsembris liinile jõudvate rongide ehitus on poole peal

Elroni uute rongide projektijuhi Viljar Luhtheina sõnul on 2020. aastal tellitud kuue rongi valmimine tänaseks jõudnud poole peale ning nende ehitus on ajagraafikus.

Eestisse jõuab esimene uue rongi koosseis 2024. aasta kevadeks.

"Reisijaid teenindama asuvad uued rongid 2024. aasta lõpus, kui algab uus liiklusgraafikuperiood. Vahepealne aeg kulub testimistele ja seadistamistele," ütles Luhthein.

Uued rongid toodab Elronile Tšehhi ettevõte Škoda Transportation as.

"Škoda toodab esialgu kuus kahesüsteemset elektrirongi, mis hakkavad plaanide kohaselt sõitma Tallinna-Tartu elektrifitseeritud raudteelõigul," sõnas Luhthein.

Rongid lähevad maksma 56,2 miljonit eurot, seejuures sõlmiti leping optsiooniga tellida samadel tingimustel veel 10 rongi.

"Elron reisirongiliikluse teenusepakkujana näeb juba pikemat aega, et vajadus täiendavate rongide järele on möödapääsmatu. Kohe, kui valitsus on rahastusotsuse optsiooni rakendamiseks teinud, oleme meie Elronis valmis alustama järgmise kümne rongi tellimise planeerimist," sõnas Luhthein.

Perspektiivis hakkavad täiendavad 10 rongi reisijaid teenindama aastast 2026, mil elektrifitseeritakse Tallinna-Narva raudteelõik.

Uued rongid mahutavad oluliselt rohkem reisijaid

"Praeguste rongidega võrreldes on tulevased rongid pikemad ja sellest tulenevalt mahutavad ka rohkem reisijaid. Uute rongide koosseisu pikkus tuleb 83,18 meetrit," kirjeldas Luhthein saabuvaid ronge.

Lisaks tõi Luhthein välja, et uutes rongides on oluliselt rohkem istekohti, mis võimaldab teenindada üha kasvavat rongireisijate arvu - uutes rongides saab olema 236 istekohta.

Luhtheina sõnul ollakse uute rongide projektiga täpselt poole peal ning rongide ehitus on täies hoos.

"Ühe rongi valmimine võtab aega umbes 9 kuud. Samas sõltub ehitusprotsess ka sellest, kas tegu on tellitud partii esimese rongiga või juba järgmistega. Esimese rongi puhul on erinevaid teste ja kontrolle rohkem ning aega kulub seega kauem. Järgmiste rongide ehitamine läheb veidi kiiremini," selgitas Luhthein rongide ehitamise protsessi.

Elroni statistika näitab, et elektrirongide töökindlus on oluliselt parem kui diisel-elektrilistel rongidel. Elektrirongide kilomeetrikulu võrreldes diiselrongidega on seni olnud pea poole võrra väiksem.

Uutesse rongidesse tulevad nummerdatud istekohad ja söögi-joogiala

Luhtheina sõnul on uute rongide ehitamisel arvestatud reisijate senise tagasisidega.

"Uute rongide istekohad on kõik nummerdatud, seega on reisijal võimalik juba rongipiletit kodulehelt ostes endale meelepärane istekoht valida ning rongi sisenedes muretult enda kohale istuda. Istmete valikul said reisijad kaasa rääkida ja näidiseid proovides tagasisidet anda. Siinkohal saamegi reisijaid rõõmustada, et uutesse rongidesse tulevad reisijate valitud istmed," selgitas Luhthein uuendusi rongides.

Uutes rongides saab olema ka söögi-joogiala. "Ka rattakohti saab olema mõnevõrra rohkem ning praegune C-ala hajutatakse n-ö kogu rongi ulatuses laiali, mis tähendab, et lapsevankrite ja ratastoolidega reisijad saavad siseneda erinevatest ustest, mis kindlasti pakub varasemast rohkem mugavust ja ligipääsetavust," ütles Luhthein. T

Eesti Liinirongid AS on kaubamärgi Elron all tegutsev riigile kuuluv ettevõte, mis pakub rongidega reisiteenust kõigil Eesti rongiliinidel.