Kakumäel on Ukraina lapsed koos eestlastega surfilaagris

Ukraina ja Eesti lapsed on neli päeva Kakumäe rannas keele- ja surfilaagris. Laagri esimene pool on pühendatud keeletundidele ja laulmisele. Teine pool möödub merel surfates.

Kakumäe surfiklubis ootasid lapsed merele minekut ja kuulda on nii eesti, ukraina kui ka inglise keelt. Laagri koordinaator Tiina Miku sõnul sündis keele- ja surfilaager soovist, et Ukraina lapsed julgeksid rääkida eesti keeles.

"Me andsime neile võimaluse olla eestikeelses keskkonnas, kuulda eesti keelt läbi mängu ja vahvate suviste tegevuste leida sõpru Eesti laste seas. Me tutvustasime Eesti kultuuri, laulu kultuuri," ütles Mikk.

Laagris osaleja Lisa hakkas eesti keelt õppima juba märtsikuus ja oskab kasutada lihtsaid fraase.

"Mulle õpetati selgeks merega seonduvad sõnad, nagu millimallikas, meduus, päike paistab. Kolme kuuga, mis mina olin koolis, märtsist maini, me ka natukene õppisime fraase. Näiteks, kas te saate mind aidata, kus on peatus, kus on raamatukogu," rääkis laagriline Lisa.

Laagri tugiisiku Ketlin Ruukel-Ikkoneni sõnul ühendavad Ukraina ja Eesti lapsi kõige rohkem mängulised tegevused. Lastele meeldib enim sõita suure aerulauaga üheskoos merel.

"Võib-olla lapsed ise tundsid ka ennast alguses laagrisse tulles natukene kohmetult, ei tundnud ju kedagi, eriti Ukraina lapsed. Aga juba teisest päevast või isegi esimese päeva teisest poolest on ilm ilusaks läinud. Lapsed tunnevad ennast kohe palju mugavamalt, kui esimene vees käik oma tiimiga on tehtud, siis on juba mugavustunne, ühtne seiklus on selja taga," lausus Ruukel-Ikkonen.

Eesti laste sõnul on ukrainlastega küll keeruline suhelda, aga nad proovivad omavahel rääkida eelkõige inglise keeles või kasutada kehakeelt.

Nii Nastja kui ka Lisa soovivad eesti keele selgeks saada. Mõlemad arvavad, et see õnnestub neil koolis mõne kuuga.

"Ma mõtlen sellest, mul on vaja minna kooli ja siis kõik läheb hästi ja ma olen selles kindel;" ütles Nastja.