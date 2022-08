Briti minister: liitlaste relvaabiga on Ukrainal võimalus sõda võita

Heappey sõnul on brittide väekontingendi eesmärk olla aktiivne osaline Eesti kaitseplaanis ning ohu korral on nad valmis võitlema juba kasvõi täna õhtul.

Heappey hinnangul on Venemaa presidendi Vladimir Putini liigne enesekindlus ning lääne liitlaste Ukrainale antud relvad tekitanud olukorra, kus Ukrainal on reaalne võimalus sõda võita.

Heappey sõnul on lääneriigid andnud Ukrainale sobivad relvad, millega suudeti venelaste pealetung peatada juba sõja esimestel nädalatel.

"Kõige efektiivsem viis tanki peatada on minna sellest umbes 200–300 meetri kaugusele väga kõrgtehnoloogilise relvasüsteemiga ja seda tulistada. Ja see on see, mida ukrainlased on teinud ikka ja jälle ning see on Venemaa sõjaväele tohutu kulu. Ma pole veendunud, et lääs oleks ukrainlastele andnud valed vahendid. Arvan, et oleme neile andnud täiesti õiged vahendid. Mida Putin on selle konflikti jooksul õppinud, on see, et iga kord kui ta relvajõud on teinud midagi ennekuulmatut, siis Lääs pole oma pühendumises Ukrainale kõhelnud, vaid hoopis seda üle kinnitanud. Iga kord kui USA, Suurbritannia ja liitlased on otsustanud anda Ukrainale rohkem relvi, on see toimunud sellepärast, et Putini sõdurid on teinud midagi põlastusväärset," rääkis Heappey.