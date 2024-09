Galerii | Green Victory lõppes maasirahutuse ohjeldamisega

Tapa lähistel Rabasaare külas asuvas linnavõitluslinnakus toimunud õppusel mängiti läbi olukord, kus valitsusega rahulolematud inimesed vägivaldselt meelt avaldasid ja autosid põletasid. Politsei vastas jõuvõtete, veekahuri ja politseigaasiga.

Tegemist oli viimaste aastate suurima massirahutustele reageerimise õppusega, milles osales üle 300 inimese. PPA lähtus õppuse kavandamisel Eestit ümbritsevast julgeolekuolukorrast.

"Antud stsenaarium, mida me täna läbi mängisime, rääkis sellest, et korratus tuleb meie endi seest, aga pahameel selles osas, et pagulased tulevad Eestisse ja valitsus nad vastu võtab. Vastavalt teise osaõppuse stsenaariumile, kus oli piiri pealt pagulaste tõrje, siis meie osaõppus mängiski olukorda, et seal mitte kõiki ei saadus kinni ja mõned pääsesid läbi.

Me ei saa kunagi välistada, et mitmed ründed meile toimuvad korraga, seega me peame olema valmis nii piiril, õhus, kui ka näiteks kohapeal massiliste korratuste ajal. Neid olukordi võib olla mitmeid," rääkis osaõppuse juht Madis Allak.